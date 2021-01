प्रीति जिंटा ने पति के साथ शेयर की रोमांटिक Photo, कैप्शन में खुलकर जाहिर किया प्यार

View this post on Instagram A post shared by Preity G Zinta (@realpz)

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए प्रीति आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई दे जाती हैं. वहीं हाल ही में प्रीति अपने एक ऐसे ही एक पोस्ट के साथ जबरदस्त सुर्खियों में आ गई हैं. प्रीती ने सोशल मीडिया एकाउंट पर अपने पति जीन गुडइनफ (Gene Goodenough) के साथ एक बेहद रोमांटिक फोटो (Romantic Photo) शेयर की है. इस फोटो के साथ प्रीति ने कैप्शन में अपने पति के लिए प्यार का इजहार किया है. वहीं प्रीती द्वारा पोस्ट की गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.दरअसल, हाल ही में प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर पति के साथ एक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में मालूम होता है कि वो किसी वैकेशन पर हैं और बर्फ में जीन गुडइनफ के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं. फोटो में प्रीति रेड रंग की जैकेट, व्हाइट कैप और ब्लू जींस में नजर आ रही हैं. वहीं उनके पति ने ब्लैक जैकेट और ब्लू जींस पहनी हुई है. वहीं प्रीति के पति उन्हें गोद में उठाए मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते दिखाई दे रहे हैं. वहीं इस फोटो में प्रीति भी बेहद खुश दिखाई दे रही हैं.ये तस्वीर साझा करते हुए प्रीति ने अंग्रेजी में एक फनी शायरी भी की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'Roses are red, violets are blue, I smile all day because of You'. वहीं प्रीति की इस तस्वीर पर फैंस की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. यही कारण है कि ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है.