'पृथ्वीराज' के Makhmali Song का टीजर आउट, अक्षय कुमार-मानुषी छिल्लर की रोमांटिक केमेस्ट्री से भरा है गाना

अक्षय कुमार (Akshay Kumar Prithiviraj) की अपकमिंग फिल्म ‘पृथ्वीराज’ रिलीज होने कि लिए तैयार है. इस बीच इसके मेकर्स और कास्ट फिल्म से पोस्ट, सॉन्ग और उनके टीजर जारी समय-समय पर जारी कर रहे हैं. इन्हें देखने के बाद ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है. इस बीच फिल्म में लीड रोल निभाने वाले अक्षय कुमार ने एक और सॉन्ग का टीजर शेयर किया है. इस सॉन्ग का नाम ‘मखमली’ (Makhmali Song Teaser) है. यह फिल्म का एक रोमांटिक सॉन्ग है. सॉन्ग टीजर में ही इतना प्यारा लग रहा है, तो फुल सॉन्ग आने पर इसे फैंस के लिए ट्रीट माना जाएगा.

हालांकि, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इस ‘मखमली’ टीजर को शेयर करते हुए बताया कि पूरे सॉन्ग को सिर्फ सिनेमाघरों में ही देख पाएंगे. अक्षय कुमार ने टीजर को शेयर करते हुए लिखा, “सम्मान और भक्ति के वादों के साथ. अभी ‘मखमली’ सॉन्ग के टीजर का अनुभव करें और पूरा गाना केवल सिर्फ थिएटर में देखें! हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है. 3 जून को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में पृथ्वीराज को देखें.”

Of promises, honour and devotion. Experience the #Makhmali song teaser now and watch the full song ONLY IN THEATRES!

Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate Samrat #Prithviraj Chauhan at a theatre near you on 3rd June. pic.twitter.com/4d97KfHVx1

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 23, 2022