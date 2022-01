प्रियंका चोपड़ा के घर आई बिटिया? इस VIDEO में पहले कर दिया था इशारा!

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra ) और निक जोनास (Nick Jonas) कब मम्मी-पापा बनेंगे? ये सवाल लोगों के मन में न जाने कब से था. ग्लोबल स्टार ने आधी रात को एक पोस्ट शेयर किया और लोगों को गुड न्यूज दी (Priyanka Chopra and Nick Jonas welcome baby) और बताया कि उनकी और निक जोनास के जीवन की सबसे अनमोल खुशी उन्हें मिल गई है. उन्होंने बताया कि वह दोनों मम्मी-पापा (Priyanka and Nick welcome baby) बन गए हैं. प्रियंका और निक पहली बार सेरोगेसी के जरिए मम्मी-पापा बने हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर उन्होंने ये शेयर किया है, लेकिन इस राज से पर्दा नहीं उठाया कि बेटी हुई है या बेटा? लेकिन चर्चाएं हैं कि प्रियंका के घर बिटिया की किलकारी गूंजी है.

शनिवार को प्रिंयंका-निक ने किया बेबी का स्वागत

टीएमजेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) के बच्चे का जन्म शनिवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया अस्पताल (Southern California Hospital) हुआ. प्रियंका और निक ने अभी बच्चे के नाम को लेकर खुलासा नहीं किया है. प्रियंका के बेबी पर अभी सस्पेंस ही बना हुआ है. लेकिन अटकलें हैं कि एक्ट्रेस के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है. हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.

बेटी की मां बनीं प्रियंका

इस गुड न्यूज ने के साथ एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको देख फैंस अब कह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने पहले इशारे-इशारे में कह दिया था कि सबसे पहले वो बिटिया की मां बनेंगी.

जब प्रियंका ने कहा था, मैं बेटी से प्यार करूंगी

इस वीडियो में प्रियंका एक इंटरव्यू में कह रही हैं, ‘मैं अपनी बेटी, अपने बच्चों के लिए अगली पीढ़ी से प्यार करूंगी’. इस वीडियो को लोग अब काफी पसंद कर रहे हैं.

Is the way she said “I would love for my daughter” ❤#PriyankaChopra #NickJonas pic.twitter.com/ijOchVFFlS — NP LEGΛCY | Loving LCJ ❤ (@np_legacy) January 22, 2022

प्रेग्नेंसी पर बार-बार उठे सवाल

आपको बता दें कि शादी के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा से लगातार उनकी प्रेग्नेंसी पर सवाल किए जा रहे थे. कभी उनकी ड्रेस में टमी फैट दिखता तो उसे बेबी बंप समझ लिया जाता. बाद में एक्ट्रेस से सवाल पूछे जाते थे.

मेट गाला 2017 में लड़े थे प्रियंका-निक के नैन

आपको बता दें ति प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास दिसंबर 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस जोड़े की मुलाकात ग्रैंड फैशन इवेंट मेट गाला 2017 में हुई, जहां प्रियंका ने डिजाइनर राल्फ लॉरेन का गाउन पहना. प्रियंका चोपड़ा की अंगूठी लेने के लिए गायिका ने न्यूयॉर्क में टिफनी का एक पूरा स्टोर बंद कर दिया था. उन्होंने प्रियंका के जन्मदिन पर लंदन में छुट्टियां मनाते हुए उन्हें प्रपोज किया था.

