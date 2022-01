प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास के घर गूंजी किलकारी, शादी के 3 साल बाद बने मम्मी-पापा, सेरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) मम्मी-पापा बन गए हैं. देर रात उन्होंने ये गुड न्यूज (Priyanka Chopra and Nick Jonas welcome baby) फैंस के साथ शेयर की, जिसके बाद से लोग उन्हें सोशल मीडिया (Social Media) पर बधाई दे रहे हैं. शादी के 3 साल 22 दिन के बाद ये खुशियां उनके घर आई हैं. मां बनकर प्रियंका काफी खुश हैं. उन्होंने फैंस को बताया कि उनके घर में ये किलकारियां सेरोगेसी (Priyanka and Nick welcome baby via surrogacy) के जरिए गूंजी हैं. बच्चे का जन्म सेरोगेसी से हुआ है. हालांकि उन्होंने इस बात को रिवील नहीं किया है कि उनके घर सरोगेसी के जरिए बेटा आया है या बेटी.

प्रियंका चोपड़ा ने आधी रात को दी गुड न्यूज

‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने सोशल मीडिया पर देर रात निक जोनास को टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा- ‘हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि सेरोगेसी के जरिए हम एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं. हम सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि इस विशेष समय में हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, हम अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. सभी का धन्यवाद’. प्रियंका चोपड़ा ने ये पोस्ट शेयर करते हुए एक हार्ट वाली इमोजी शेयर की है.

प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट.

सेलेब्स दे रहे हैं बधाई

प्रियंका ने जैसे ही ये गुड न्यूज शेयर की इसके तुरंत बाद, बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें बधाई देने लगे. अथिया शेट्टी, लारा भूपति, पूजा हेगड़े, नेहा धूपिया, हुमा कुरैशी, प्रज्ञा कपूर और अन्य कई सेलेब्स ने उनकी पोस्ट पर कॉमेंट कर बधाई दी है. वहीं, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल, अर्जुन कपूर, प्रनूतन और कई अन्य लोगों ने प्रियंका के पोस्ट को पसंद किया है.

जब ‘देसी गर्ल’ ने खुद खोला था बेबी प्लानिंग का राज

प्रियंका चोपड़ा ने ‘द जोनास ब्रदर्स फैमिली रोस्ट’ शो के दौरान निक के साथ बेबी प्लानिंग के बारे में कुछ बातें कही थीं. निक के भाइयों का उदाहरण देते हुए शो में मजाक में कहा, ‘हम इकलौते ऐसे कपल हैं, जिनके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं. यही वजह है कि आज मैं सबके सामने बताना चाहती हूं कि मैं और निक बेबी प्लान कर रहे हैं.

बेबी प्लानिंग पर ये था प्रियंका चोपड़ा का बयान

नए इंटरव्यू में, बच्चों को लेकर अपनी प्लानिंग पर बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कहा था- ‘बच्चे, भविष्य के लिए हमारी इच्छा का बहुत बड़ा हिस्सा हैं. भगवान की कृपा से जब जो होता है, होता है.’ लेकिन, जब उनसे कहा कि वह और निक जोनास बहुत ही व्यस्त लाइफस्टाइल जीते हैं. तो प्रियंका कहती हैं- ‘नहीं, हम प्रेक्टिस करने में बहुत व्यस्त नहीं हैं.’

2019 में की थी परिवार आगे बढ़ाने की बात

इससे पहले 2019 में भी प्रियंका चोपड़ा ने अपना परिवार आगे बढ़ाने पर बात की थी. एक्ट्रेस पहले ही बोल चुकी हैं कि घर खरीदना और बच्चे मेरी टू-डू लिस्ट में हैं. मेरे हिसाब से घर वहीं है, जहां आप खुश हैं. जब तक मेरे अगल-बगल वे लोग हैं, जिन्हें मैं प्यार करती हूं. यही नहीं, निक जोनास ने भी बच्चों को लेकर अपना लगाव जाहिर किया था और कहा था, ‘मुझे उम्मीद है कि हमारे भी बच्चे होंगे.’

1 दिसंबर 2018 को एक हुए थे प्रियंका-निक जोनास

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी 3 साल 22 दिन पहले को उदयपुर के उम्मेद भवन में हुई थी. दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी. शादी दो हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से हुई थी.

पद्म श्री से सम्मानित हैं प्रियंका चोपड़ा

आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का नाम टाइम मैगजीन और फोर्ब्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों और 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट शुमार हैं. साल 2016 में भारत सरकार ने प्रियंका चोपड़ा को पद्म श्री से सम्मानित किया था. इसके अलावा प्रियंका कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं.

