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घुटने का दर्द भुलाकर जमकर नाचीं प्रियंका चोपड़ा, VIDEO VIRAL

'द स्काई इज़ पिंक' की रैपअप पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसमें प्रियंका घुटने पर बंधी बैंडेज के साथ ही जमकर डांस कर रही हैं.

News18Hindi
Updated: June 13, 2019, 10:23 AM IST
घुटने का दर्द भुलाकर जमकर नाचीं प्रियंका चोपड़ा, VIDEO VIRAL
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा.
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Updated: June 13, 2019, 10:23 AM IST
प्रियंका चोपड़ा ने 'द स्काई इज़ पिंक' की शूटिंग पूरी कर ली है. शूटिंग के बाद एक रैपअप पार्टी हुई. इस पार्टी की तस्वीरें सुर्खियों में रहीं. क्योंकि तस्वीरों में प्रियंका के घुटने पर बैंडेज बंधी दिखी. सभी को प्रियंका के पैर की फिक्र थी. लेकिन अब एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है कि सब हैरान हैं. प्रियंका घुटने पर चोट/दर्द के बावजूद काफी अच्छा डांस कर रही हैं. उन्होंने पार्टी के माहौल में दर्द को भुलाकर इतनी मस्ती की कि सभी देखते रह गए. ये पार्टी मंगलवार (11 जून) को रखी गई थी. व्हाइट ड्रेस में प्रियंका काफी खूबसूरत लग रही थीं.

ऐसा पहली बार है कि जब प्रियंका किसी इंजरी के साथ ऐसे सबके सामने आई हों. माना जा रहा है कि प्रियंका के घुटने में शूटिंग के दौरान कोई चोट आई होगी जिसकी वजह से प्रियंका ने इस नी-कैप को पहना हुआ है. बता दें प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी फिल्म 'द स्काई इज पिंक' की शूटिंग के चलते भारत में मौजूद रहीं. वहीं निक और प्रियंका दोनों ही अपने-अपने काम में बिजी हैं. 'द स्काई इज पिंक' फिल्म के बाद प्रियंका एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आएंगी. वहीं निक ने हाल ही में अपने नए स्टूडियो हैपिनेस बिगिन्स को रिलीज किया है.





 


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प्रियंका की आखिरी बॉलीवुड फिल्म

प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार हिंदी फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में नजर आई थीं. अब वह लंबे गैप के बाद किसी हिंदी फिल्म में आने वाली हैं. उनका नाम भारत से जुड़ा था लेकिन शूटिंग से ऐन पहले उन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए थे.

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