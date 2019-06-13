घुटने का दर्द भुलाकर जमकर नाचीं प्रियंका चोपड़ा, VIDEO VIRAL
'द स्काई इज़ पिंक' की रैपअप पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसमें प्रियंका घुटने पर बंधी बैंडेज के साथ ही जमकर डांस कर रही हैं.
ऐसा पहली बार है कि जब प्रियंका किसी इंजरी के साथ ऐसे सबके सामने आई हों. माना जा रहा है कि प्रियंका के घुटने में शूटिंग के दौरान कोई चोट आई होगी जिसकी वजह से प्रियंका ने इस नी-कैप को पहना हुआ है. बता दें प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी फिल्म 'द स्काई इज पिंक' की शूटिंग के चलते भारत में मौजूद रहीं. वहीं निक और प्रियंका दोनों ही अपने-अपने काम में बिजी हैं. 'द स्काई इज पिंक' फिल्म के बाद प्रियंका एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आएंगी. वहीं निक ने हाल ही में अपने नए स्टूडियो हैपिनेस बिगिन्स को रिलीज किया है.
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प्रियंका की आखिरी बॉलीवुड फिल्म
प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार हिंदी फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में नजर आई थीं. अब वह लंबे गैप के बाद किसी हिंदी फिल्म में आने वाली हैं. उनका नाम भारत से जुड़ा था लेकिन शूटिंग से ऐन पहले उन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए थे.
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