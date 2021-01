निक को है भरोसा, ऑस्कर जीतने वाली ‘जोनस’ फैमिली की पहली सदस्य होंगी प्रियंका चोपड़ा!

बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुकी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अब हॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी हैं. उनकी नई फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर’ (The White Tiger) की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन प्रियंका के लिए अपने पति निक जोनस (Nick Jonas) की तारीफ के आगे सब फेल है. वेरायटी सर्किट पॉडकास्ट अवार्ड्स (Variety’s Awards Circuit podcast) में प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक की तारीफों के पुल बांध दिए. प्रियंका ने कहा कि निक एक ऐसे परफेक्ट पति हैं, जो कुछ भी गलत नहीं करते और निक की यही खासियत मुझे उनके और करीब ले आती है.प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि इससे एक इस तरह का भरोसा मिलता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर है. प्रियंका ने बताया कि निक को मेरे काम पर बहुत भरोसा है. वो कहते हैं कि ‘आप ऑस्कर जीतने वाली पहली जोनस हो सकती हैं.’प्रियंका चोपड़ा की राजकुमार राव और आदर्श गौरव के साथ अभिनीत फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर’ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. इस फिल्म से जुड़े कलाकारों को खास सम्मान से नवाजा गया है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को गोल्ड लिस्ट में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है. गोल्ड लिस्ट ने बेस्ट फिल्म और आर्टिस्ट की एक सूची जारी की है जिसमें प्रियंका चोपड़ा को फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक हीरोइन का सम्मान मिला है.बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग से अपने फैंस का दिल जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा इन दिनों कुछ बड़ी फिल्मों के साथ साथ अमेरिकी टीवी प्रोडक्शन के लिए काम कर रही हैं. मैट्रिक्स-4 के अलावा उनके पास कई अंतरराष्ट्रीय फिल्में भी हैं, जिसमें वेब सीरीज और रूसो ब्रदर्स की एवेंजर्स: एंडगेम भी शामिल है. प्रियंका चोपड़ा ने पिछले दिनों लंदन में अपनी हॉलीवुड फिल्म ‘टेक्स्ट फॉर यू’ (Text for You) की शूटिंग पूरी की है. प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म की शूटिंग से संबंधित फोटो शेयर किया था.अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा हीरोइन तो हैं ही इसके साथ ही सिंगर, फिल्म निर्माता भी हैं. प्रियंका चोपड़ा को अपने अभिनय के लिए भारत में कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं. प्रियंका को भारत सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया है. इसके अलावा टाइम मैगजीन ने प्रियंका चोपड़ा को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की फ़ेहरिस्त में शामिल किया है.