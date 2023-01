जब अभिषेक के फोन से रानी मुखर्जी को गया मैसेज, 'कहां हो तुम, मैं तुम्हें याद करता हूं, क्या तुम...'

मुंबई. बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन के अफेयर कोई नई बात नहीं हैं. शुरुआत से ही लीड एक्टर और एक्ट्रेस के बीच प्यार और शादी की खबरें चर्चा का केंद्र रहीं हैं. बॉलीवुड के अफेयर्स भले ही दम तोड़ दें लेकिन उनकी खबरें हमेशा फैन्स के दिमाग में जिंदा रहती हैं. 2000 के दशक में भी कई हीरो-हीरोइन्स के रिश्ते बने, बिगड़े और आखिर में टूट गए.

अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी का अफेयर भी खूब सुर्खियां बटोरता रहा. लेकिन अभिषेक और रानी मुखर्जी के रिश्ते की खबरों पर तब ब्रेक लग गया जब अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली. इससे पहले तक दोनों के रिलेशनशिप की खबरें फैन्स को चटखारे देती रहीं. इन दोनों के रिश्ते पर प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार जमकर मजे लिए थे. प्रियंका चोपड़ा ने अभिषेक बच्चन के साथ एक मजेदार प्रेंक किया था. प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अभिषेक के मोबाइल से रानी मुखर्जी को मैसेज कर दिया था. इस मैसेज को देखकर रानी मुखर्जी भी चौंक गईं थीं. साथ ही रानी मुखर्जी ने भी अभिषेक को मजेदार जवाब दिया था.

प्रियंका चोपड़ा ने खुद सुनाया किस्सा

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2006 में सिमी गिरेवाल को दिए इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र किया था. प्रियंका चोपड़ा से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने शर्माते हुए बताया था कि मैंने अभिषेक के साथ प्रेंक किया था. प्रियंका ने बताया, ‘अभिषेक बच्चन ने इस प्रेंक की शुरुआत की थी. मैं अभिषेक और रितेश एक साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे.

इसी दौरान अभिषेक मेरे पास आकर बैठ गए. वहीं मेरा मोबाइल रखा था. अभिषेक ने काफी देर तक मेरा मोबाइल छुपाए रखा. हालांकि बाद में जब वे उठे तो मोबाइल मिल गया.’ इस प्रेंक के जवाब में प्रियंका चोपड़ा ने भी अभिषेक बच्चन के साथ प्रेंक करने का फैसला लिया. प्रियंका चोपड़ा ने बताया, ‘इसके बाद मुझे भी प्रेंक करने का मौका मिला.

अभिषेक अपना मोबाइल छोड़कर दूर चले गए. इसके बाद मैंने अभिषेक के मोबाइल से रानी मुखर्जी को मैसेज कर दिया. मैसेज में लिखा कि तुम कहां थीं… मैं तुम्हें याद करता हूं… क्या तुम मिलना चाहती हो (where have you been, i Miss you, do you wanna meet?).’ इसके जवाब में रानी मुखर्जी ने भी पूछा कि क्या हुआ एबी. हालांकि प्रियंका ने बताया कि वे इस प्रेंक के बाद वे काफी शर्मिंदा हुईं थीं.

बंटी बबली से शुरू हुई थी लव स्टोरी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी फिल्म युवा और बंटी-बबली के सेट से शुरू हुई थी. इसके बाद दोनों काफी करीब आ गए. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पूरी इंडस्ट्री में चर्चा रहा करती थी. इस दौरान यह भी खबरें आईं कि जया बच्चन को बंगाली अभिनेत्रियां भी पसंद आईं हैं. हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए.

