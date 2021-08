प्रियंका चोपड़ा बोलीं- पैनडेमिक के बाद काम पर वापसी के समय मैं प्लेन में चीख पड़ी, बहुत डर गई थी

लॉस एंजिलिस. बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. वे लंबे समय से शूटिंग के लिए यूरोप में हैं. सबसे पहले वे अपनी फिल्म ‘द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस’ (The Matrix: Resurrections) की शूटिंग के लिए जर्मनी में रहीं. इसके बाद वे फिल्म ‘टेक्स्ट फॉर यू’ (Text For You) की शूटिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) पहुंच गईं. वर्तमान में वे अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज ‘सिटाडेल’ (Amazon Web series Citadel) की शूटिंग कर रही हैं. कोरोना वायरस के दौरान काम पर वापस आने के बाद एक्ट्रेस ऐसी तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सेट पर व्यवस्थाएं दिखाई दे रही थीं.

हिंदु्स्तान टाइम्स में वोग इंडिया को दिए इंटरव्यू के आधार पर एक खबर छपी है. इसमें एक्ट्रेस ने बताया है कि, ‘कोरोना वायरस पैनडेमिक के दौर में काम करना आसान नहीं था. एक ऐसा क्षण आया, जब मैं काम पर वापस जाने से डरने लगी. प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि, ‘मैंने अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित महसूस करते हुए 6 महीने बिताए. इसके बाद पहली बार मैं काम करने जर्मनी गई. मैं प्लेन में रो पड़ी. मैं बहुत डरी हुई थी.’

हालांकि अपने सेट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं देखकर उन्हें राहत मिली. अच्छी व्यवस्थाएं देखकर लंदन में शूटिंग के बारे में एक्ट्रेस और अधिक आश्वस्त हो गई. उन्होंने यह भी कहा कि, पैनडेमिक में काम शुरू करने के शुरुआती दिनों में उनके हसबैंड और सिंगर निक जोनास और उनकी फैमिली के साथ रहने से भी मुझे हेल्प मिली.

प्रियंका ने आगे कहा कि, ‘जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रही थी उन दिनों निक जोनास, मेरी मां, मेरा परिवार मेरे साथ था और हमने क्रिसमस और नया साल एक साथ मनाया था. खाली घर में वापस न आना अच्छा था. निक मुझे बसने में मदद करना चाहते थे. फिर जब सभी चले गए, तो मैंने ‘Citadel’की शूटिंग शुरू कर दी.’