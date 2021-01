निक जोनास से उम्र में 10 साल बड़ी होने के बारे में पहली बार यह बोलीं प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंच चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में अपने पति निक जोनास (Nick Jonas) से उम्र में लगभग 10 साल के अंतर पर पहली बार खुलकर बातचीत की. चोपड़ा के अनुसार, हम दोनों के प्यार के बीच में न तो कभी उम्र का अंतर सामने आया और न ही हमारे सांस्कृतिक मतभेद कभी हमारे प्यार में बाधा बने.प्रियंका ने एक विदेशी पत्रिका को बताया कि निक पानी में मछली की तरह भारत गया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल कपल की तरह, आपको एक-दूसरे की आदतों को समझना होगा और एक-दूसरे को क्या पसंद है. उनके अनुसार, यह रिश्ते में आने वाली बाधाओं को जानने की कोशिश करने से ज्यादा एक साहसिक कार्य है, इसलिए यह वास्तव में कठिन नहीं था.प्रियंका और निक जोनास ने राजस्थान के उम्मेद भवन महल में एक भव्य समारोह में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ विवाह किया था. ट्वीन सेरिमनी में दोनों एक-दूसरे से विवाह के बंधन में बंध गए. विवाह समारोह में दोनों संस्कृतियों के रिचुअल्स फॉलो किए गए.उनकी परियों की कहानी जैसी शादी की तस्वीरें और वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर चक्कर लगाते रहते हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास दोनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं. दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फैंस के लिए खुद की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए देखे जा सकते हैं. और उनके पास बस इतना प्यार नहीं है.काम के मोर्चे की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार शोनाली बोस की ‘द स्काई इज़ पिंक (The Sky Is Pink)’ में फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम भी लीड रोल में थीं. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली. प्रियंका ने लंदन में 10 जनवरी 2021 को अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म ‘टेक्स्ट फॉर यू (Text for You)’ की शूटिंग पूरी कर ली है. जेम्स स्ट्रॉस (James Strouse) निर्देशित यह रोमांटिक फिल्म वर्ष 2016 में जर्मन भाषा में आई सुपरहिट फिल्म ‘एसएमएस फर डिच’ से प्रभावित है जो सोफी क्रामर की इसी नाम से आए नॉवेल पर बेस्ड थी.