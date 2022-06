प्रियंका चोपड़ा-फरहान अख्तर को नहीं पसंद आया रेप को बढ़ावा देने वाला 'परफ्यूम ऐड', दिया ये रिएक्शन

मुंबईः सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक परफ्यूम ऐड की जमककर चर्चा हो रही है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है. कई लोगों ने इस विज्ञापन को लेकर नाराजगी जाहिर की है. अब बी-टाउन के स्टार्स भी इस विज्ञापन के खिलाफ गुस्सा जताया है. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) सहित कई सेलेब्स इस परफ्यूम ऐड पर रिएक्ट करते दिखे. इन सेलिब्रिटीज ने एड को बुरा और डिस्टर्बिंग बताया है. साथ ही इसे रेप को बढ़ावा देने वाला भी कहा है.

परफ्यूम ऐड पर प्रतिक्रिया देते हुए फरहान अख्तर लिखते हैं- ‘ये बेहद बुरा और माइंड को ट्विस्ट कर देने वाला ऐड है. इस बारे में सोचने की जरूरत है. इस तरह के बॉडी स्प्रे ऐड बनाने से पहले जाने कितने ही लेवल से पार होते हैं और फिल्टर होकर हम तक पहुंचते हैं. इसे अप्रूव कैसे किया जा सकता है. शेमफुल.’ फरहान अख्तर के ट्वीट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है और उनकी बात से सहमति जताई है.

ऋचा चड्ढा का ट्वीट

वहीं ऋचा चड्ढा लिखती हैं- ‘इस तरह के ऐड बनाए जाना कोई एक्सीडेंट नहीं है. इस तरह के ऐड में कई लेयर होते हैं. कई सारे डिसीजन लेने वाले होते हैं. क्रिएटिव स्क्रिप्ट, एजेंसी, कास्ट, क्लाइंट आदि, क्या इतने लोगों में किसी को अजीब नहीं लगा. आपके लिए रेप क्या कोई जोक है?’ ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर रिएक्शन दिया है.

This ad is not an accident. To make an ad, a brand goes through several layers of decision making. Creatives, script, agency, client, casting… DOES EVERYONE THINK RAPE IS A JOKE? Revelatory! This brand, the agency that made this ad need to be sued for the filth they’re serving. https://t.co/M3YjbljAYN

