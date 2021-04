कबीर बेदी की आत्मकथा Stories I Must Tell... को लॉन्च करेंगी प्रियंका चोपड़ा, वर्चुअल होगा कार्यक्रम

दिग्गज एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) की आगामी ऑटोबायोग्राफी 'स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर' (Stories I Must Tell: The Emotional Life of the Actor) को प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) द्वारा लॉन्च किया जाएगा. दो हिंदी फिल्मी हस्तियों को देखना दिलचस्प होगा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल किया है और जो अपनी लाइफ स्टोरीज के साथ लेखक बन गए है, वे अब कबीर की पुस्तक पर चर्चा करने और लॉन्च करने के लिए एक साथ आए हैं.कबीर की बुक लॉन्च के लिए प्रियंका लंदन से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगी, जिसका प्रीमियर एक मनोरंजन पोर्टल और कबीर के सोशल मीडिया पर 19 अप्रैल को शाम 6.30 बजे होगा. कबीर, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी के साथ पहली बार लेखक बने हैं, वे एक इंटरनेशनल स्टार और अपनी दोस्त प्रियंका के साथ अपनी पुस्तक लॉन्च करने के लिए बेहद रोमांचित महसूस कर रहे हैं. प्रियंका ने खुद हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी 'अनफिनिश्ड' के साथ एक लेखक के रूप में अपना डेब्यू किया है.‘स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर’ कबीर बेदी के प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन के उतार और चढ़ाव के बारे में है, विवाह और तलाक सहित उनके टूटते रिश्ते, क्यों उनका विश्वास बदल गया, उनके भयावह झटके और भारत, यूरोप और हॉलीवुड में उनके रोमांचक दिन और कैसे उन्होंने भारत को गर्वित महसूस करवाया. यह एक आदमी के रूप में उनके बनने, टूटने और फिर से बनने की कहानी है. कबीर बेदी की ‘स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर’ 19 अप्रैल 2021 को भारत के ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकस्टोर्स पर पब्लिश की जाएगी.एक्ट्रेस की लास्ट रिलीज फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर (The White Tiger)’ थी, जिसे 93 वें ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीनप्ले श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है. प्रियंका ने इस मूवी में अमेरिका की पहली भारतीय अप्रवासी महिला ‘पिंकी मैडम’ की भूमिका निभाई थी. इसमें प्रियंका के अपोजिट एक्टर राजकुमार राव ने एक्टिंग की थी, उन्होंने फिल्म में अशोक का कैरेक्टर प्ले किया है.प्रियंका इस समय विदेश में कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं. वे अगली बार सैम ह्यूगन और सेलीन डिऑन के अपोजिट रोमांटिक ड्रामा टेक्स्ट में लीड रोल करेंगी. साथ ही साथ उन्हें ‘मैट्रिक्स’ नाम की फिल्म में अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए कास्ट की गई है. वह अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज सिटाडेल में रिचर्ड मैडेन के साथ काम करने जा रही हैं, और बैरी लेविंसन की ‘शीला’ में आध्यात्मिक गुरु मां आनंद शीला का रोल करेंगी. इस फिल्म का प्रोडक्शन अमेजन स्टूडियो कर रहा है.प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार शोनाली बोस की ‘द स्काई इज़ पिंक’ में दिखाई दी थीं, जिसमें फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम भी लीड रोल में थीं. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली. प्रियंका ने लंदन में 10 जनवरी 2021 को अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म ‘टेक्स्ट फॉर यू (Text for You)’ की शूटिंग पूरी कर ली है. जेम्स स्ट्रॉस निर्देशित यह रोमांटिक फिल्म वर्ष 2016 में जर्मन भाषा में आई सुपरहिट फिल्म ‘एसएमएस फर डिच’ से प्रभावित है जो सोफी क्रामर की इसी नाम से आए नॉवेल पर बेस्ड थी.