प्रियंका चोपड़ा ने जब कहा था, 'भगवान जब चाहता है तब होता है, लेकिन मैं मां बनना चाहती हूं'

‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) पहली बार मम्मी-पापा बन गए हैं. सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा ने फैंस को खुद ये गुड न्यूज (Priyanka and Nick welcome baby) दी, जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं. फैंस भी प्रियंका के इस सरप्राइज से बेहद खुश हैं. शादी के 3 साल बाद प्रियंका और निक के घर में किलकारियां (Priyanka Chopra and Nick Jonas became parent) गूंजी हैं. सेरोगेसी (Surrogacy) के जरिए उनके बच्चे का जन्म हुआ हैं. प्रियंका काफी समय से मां बनना चाहती थीं, इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था. वहीं, निक ने पिता बनना अपना असली सपना बताया था.

2019 में बेबी प्लानिंग पर प्रियंका ने की थी बात

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) वो स्टार हैं, जिनका डंका बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी बजता है. प्रियंका ग्लोबल स्टार हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैंस उनकी पसर्नल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं. हाल ही में प्रिंयका ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वह मां बन गई हैं. पीसी ने साल 2019 में भी कहा था कि वह मां बनाना चाहती हैं.

प्रियंका ने जब कहा, ‘मैं चाहती हूं में मां बनूं’

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रियंका से बेबी प्लानिंग की बात की गई तो उन्होंने खुल कर इस बारे में बात की. उन्होंने कहा था, ‘मैं हमेशा से चाहती हूं कि मैं मां बनूं, लेकिन मुझे लगता है ये तभी होता है, जब ईश्वर की मर्जी होती है’. उन्होंने कहा था कि ‘बच्चे, भविष्य के लिए हमारी इच्छा का बहुत बड़ा हिस्सा हैं’.

निक जोनस ने जब कहा था, पिता बनना ‘असली सपना’

निक जोनस ने भी प्रियंका के इमोशन्स शेयर किए थे. स्पॉटिफ़ द रिवाइंड (Spotify’s The Rewind) के साथ बातचीत में, निक ने स्पष्ट किया था कि कैसे एक पिता बनना उनके लिए एक ‘असली सपना’ है. उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक सपना है और इसके लिए मुझे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ रहा है. निक जोनास ने कहा था कि आप इसे दो तरह से देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यह अनुचित है या आप कह सकते हैं कि इसने मुझे कम उम्र में कुछ वास्तविक परिप्रेक्ष्य दिया है. निक ने कहा था कि मैंने बहुत कम उम्र में जीवन देखा है और मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं इसे अपने बच्चे के साथ साझा कर पाऊंगा.

प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट.

शादी के 3 साल बाद घर में गूंजी किलकारियां

आपको बता दें कि शादी के 3 साल के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास मम्मी-पापा बने हैं. प्रियंका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि सेरोगेसी के जरिए हम एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं. हम सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि इस विशेष समय में हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, हम अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. सभी का धन्यवाद’. प्रियंका चोपड़ा ने ये पोस्ट शेयर करते हुए एक हार्ट वाली इमोजी शेयर की है.

Tags: Nick Jonas, Priyanka Chopra