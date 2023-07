Puneet Issar got hatred from people for years for one mistake: ह‍िंदी स‍िनेमा में कई ऐसे व‍िलेन हैं, जो सालों तक हीरो से पर्दे पर मार खाते रहे और फिर अचानक स‍िनेमा से दूर हो गए. फिल्‍मों में बदलते क‍िरदारों को देखते हुए बाद में कई व‍िलेनों ने खुद को साइड हीरो या सपोर्ट‍िंग एक्‍टर बना ल‍िया. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व‍िलेन की कहानी बता रहे हैं, ज‍िसकी पहली फिल्‍म में उसके साथ वो हादसा हुआ, ज‍िसनी उसकी ज‍िंदगी बदलकर रख दी. इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद लोगों ने इस व‍िलेन को अपनी फिल्‍मों से न‍िकालना शुरू कर द‍िया. 6 सालों तक इस व‍िलेन को इंडस्‍ट्री में कोई काम नहीं म‍िला.

बॉलीवुड का ये व‍िलेन था पुनीत इस्‍सर, ज‍िनकी पहली फिल्‍म थी ‘कुली’. दरअसल उस दौर में अम‍िताभ बच्‍चन फिल्‍मों में ऐसे छाए थे कि उनका फिल्‍मों में होना सफलता की गारंटी होता था. ऐसे में 1983 में आई फिल्‍म ‘कुली’ में अम‍िताभ बच्‍चन के सामने व‍िलेन था बॉलीवुड में आया नया एक्‍टर पुनीत इस्‍सर. पुनीत की ये पहली फिल्‍म थी. लेकिन ‘कुली’ का वो दर्दनाक हादसा सभी को याद है, ज‍िसमें अम‍िताभ बुरी तरह घायल हो गए थे. 2 अगस्‍त, 1982 को हुआ ये हादसा इतना भयानक था कि अम‍िताभ ब्रीच कैंडी अस्‍पताल में अपनी ज‍िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे थे. कई लोग इस खतरनाक हादसे के बाद अम‍िताभ का बचना उनका दूसरा जन्‍म मानते हैं.

ये प‍िक्‍चर पुनीत इस्‍सर, अमि‍ताभ बच्‍चन और मनमोहन देसाई की है, जब घायल होने के बाद अम‍िताभ ने कुली की शूट‍िंग फ‍िर से शुरू की थी. (फोटो साभार @Bollywoodirect/Twitter)

6-7 फिल्‍मों से होना पड़ा OUT

लेकिन जहां इस हादसे के बाद अम‍िताभ बच्‍चन के चाहने वालों ने उनके ल‍िए दुआओं का अंबार लगा द‍िया, वहीं दूसरी तरफ एक शख्‍स था ज‍िसे इस हादसे के बाद जमकर बद्दुआएं म‍िल रही थीं. वो थे पुनीत इस्‍सर. पुनीत ने अपने एक पुराने इंटरव्‍यू में खुलासा क‍िया कि कैसे इस दुर्घटना के बाद वो काफी समय तक खुद को ज‍िम्‍मेदार मानते रहे. इतना ही नहीं, उन्‍हें चारों तरफ से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा. पुनीत बताते हैं कि इस घटना के बाद उन्‍हें लगभग 6 से 7 फिल्‍मों से हाथ धोना पड़ा. 1983 में र‍िलीज हुई इस फिल्‍म की शूटिंग 1982 में हो रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ. लेकिन हादसे के बाद पुनीत को 6 सालों तक काम नहीं म‍िला. अपनी इस फिल्‍म के सालों बाद 1988 में वो ‘महाभारत’ में दुर्योधन बनकर नजर आए.

पुनीत इस्‍सर को असल में ‘महाभारत’ के बाद पहचान म‍िली, जब लोगों ने उन्‍हें दुर्योधन के रूप में खूब पसंद क‍िया.

पुनीत को लि‍या है, अस्‍पताल में बिस्‍तर बुक कर लो

हालांकि इस ‘कुली’ की दुर्घटना के बाद अमि‍ताभ ने खुद पुनीत को अस्‍पताल में बुलाया और कहा था कि ये स‍िर्फ एक हादसा है, ज‍िसमें उनकी कोई गलती नहीं थी. लेकिन सालों तक लोगों ने पुनीत को माफ नहीं क‍िया. जब पुनीत इस्‍सर की दुर्योधन बनने की खबर सामने आई तब एक मैग्‍जीन ने व्‍यंग्‍यात्‍मक अंदाज में ल‍िखा, ‘बीआर चोपड़ा को ब्रीच कैंडी समेत आसपास के सभी अस्‍पतालों में बैड पहले से बुक कर लेने चाहिए, क्‍योंकि उन्‍होंने ‘महाभारत’ में पुनीत इस्‍सर को कास्‍ट क‍िया है.’

