रघुबीर यादव की पत्नी का आरोप, नहीं मिल रही एलिमनी की रकम, उधार के पैसों से गुजार रही हूं जिंदगी

बॉलीवुड एक्टर रघुबीर यादव (Raghubir Yadav) अपनी किसी फिल्म नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. रघुबीर यादव का उनकी पत्नी पूर्णिमा खड्गे (Purnima Kharge) से विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. 1995 से दोनों अलग रह रहे हैं. अब हाल ही में पत्नी पूर्णिमा ने रघुबीर यादव पर आरोप लगाए हैं कि वह उन्हें एलिमनी नहीं (Raghubir Yadav not paying alimony to his wife) दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी उधार के पैसों पर गुजारनी पड़ रही है. 'लगान' एक्टर रघुबीर यादव ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है.



पूर्णिमा खड्गे (Purnima Kharge) ने हाल ही में रघुबीर यादव (Raghubir Yadav) पर ये आरोप लगाया है कि वह उन्हें पैसे न देकर परेशान कर रहे हैं. ई टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने ये आरोप लगाए. पिछले साल, ऐसा समय आया था जब मुझे पांच महीने तक एलिमनी नहीं मिली थी. इससे मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.



उन्होंने बताया, 'मैं मुंबई के यारी रोड पर किराये के घर में रहती हूं और समय पर किराया न चुकाने के कारण मुझे काफी भला-बुरा सुनने को मिला था. इसके अलावा मैं लोन के सहारे अपना जीवन चला रही हूं तो मुझे अपने पास रखे सोने के जेवरों को मोर्टगेज पर रखना पड़ा और इस तरह अपना गुजारा करना पड़ रहा है. इस साल भी मुझे चार महीने से एलिमनी नहीं मिली. कोर्ट में सुनवाई से दो महीने पहले मुझे 80,000 रुपए दिए गए थे, जिसे मिले भी अब दो महीने हो चुके हैं.



दूसरी ओर, रघुबीर यादव की वकील शालिनी देवी ने बताया कि पूर्णिमा 'अत्यधिक राशि' मांग रही है, यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी गुजारा भत्ता का मामला घसीटा जा रहा है. वकील ने कहा कि रघुबीर 71 साल के हैं और पूर्णिमा को समझना चाहिए. वहीं, पूर्णिमा के वकील इशिका तोलानी ने रघुबीर यादव पर आरोप लगाया कि वह अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं. इसके बावजूद वह पूर्णिमा को पैसा नहीं दे रहे हैं. वह कहती है, 'मेरी क्लाइंट को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ रहा है.'



पूर्णिमा ने पिछले साल मुंबई में तलाक की याचिका दायर की है. पिछले कई सालों से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. पूर्णिमा एक पूर्व कथक नृत्यांगना हैं और रघुवीर के साथ उनका एक 30 साल का बेटा भी है.



आपको बता दें कि पूर्णिमा और रघुवीर ने 1988 में शादी की थी और 1995 से दोनों अलग रह रहे हैं. अपनी तलाक की याचिका में, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक्टर की वजह से उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कथक नर्तक के रूप में अपना करियर छोड़ दिया था.

