राज कुंद्रा ने तलाक के सालों बाद किए एक्स वाइफ को लेकर बड़े खुलासे, बोले- 'शिल्पा शेट्टी ने मना किया था'

मुंबई. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) की शादी के करीब 12 साल हो गए हैं. दोनों के दो बच्चे हैं और अक्सर दोनों सोशल मीडिया (Social Media) पर परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. राज कुंद्रा का शिल्पा के साथ ये दूसरी शादी हैं. साल 2006 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) से तलाक ले लिया था. तलाक के करीब 15 सालों के बाद उन्होंने अपनी एक्स वाइफ से लिए गए तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी (Raj Kundra breaks his silence on his divorce) है. उन्होंने तलाक के कारणों के बारे में बताते हुए साफ कर दिया है कि शिल्पा शेट्टी उन दोनों के तलाक का कारण नहीं थीं.



शिल्पा के बदनाम करने की कोशिश!



शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के बर्थडे पर वायरल हुई थ्रोबैक स्टोरीज को देखने के बाद से राज कुंद्रा (Raj Kundra) परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कविता कुंद्रा के साथ अपनी पहली शादी और तलाक की वजह का कारण बताया. सालों तक इस मामले में चुप्पी साधने के बाद अब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी एक्स वाइफ कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) मीडिया में उनकी वर्तमान पत्नी शिल्पा को बदनाम कर रही है. इसलिए उन्होंने इन मामले पर चुप्पी तोड़ने का फैसला किया.



बहन के पति के साथ थे कविता कुंद्रा के रिश्तेराज कुंद्रा ने बातचीत में कहा कि आप सच्चाई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, खासकर तब, जब इसमें कई परिवार शामिल हों. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उनके बहन के पति के काफी क्लोज आ गई थीं. मेरी मां ने मेरी पूर्व पत्नी और बहन के पति को कई बार आपत्तिजनक स्थितियों में रंगेहाथ पकड़ा था. यहां दो परिवार खराब हो गए. ये करने से पहले उन्होंने दो बार भी नहीं सोचा!



शिल्पा नहीं चाहती थी कि ये चुप्पी टूटे



राज कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा नहीं चाहती थी कि इतने सालों की चुप्पी को मैं तोड़ दूं. लेकिन जब एक बार फिर से पुरानी स्टोरीज वायरल होने लगी, तो इन लेखों की टाइमिंग ने मुझे परेशान कर दिया और मैंने ये तय कर लिया कि अब बहुत हो गया.



बेटी से मिलने की है चाहत



ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने तलाक के बाद अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी से मिले. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न तो मैंने तलाक के बाद कविता के कभी बात की और न मैं करना चाहता हूं. मैंने उनके परिवार के सदस्यों को जरिए अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की, लेकिन न तो मैं मिल सका और न ही उन लोगों ने मुझे सीधा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि एक दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगी.



बेटी को 40 दिनों तक ही देखा



बेटी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उसे केवल पहले 40 दिनों तक देखा और फिर मैं शिल्पा से शादी के बाद भारत आ गया. कविता मुझे अपने बच्चे के पास नहीं चाहती थी.



उसने दो परिवारों के बर्बाद किया



राज कुंद्रा ने कहा कि आज मैं खुशहाल जीवन जी रहा हूं, लेकिन कविता के साथ मैंने सबसे बुरा दौर देखा है. रिश्ता जहरीला गया तो आगे बढ़ना पड़ा. उसने मेरे साथ अच्छा धोखा किया, मेरी बहन के पति के साथ, एक ही बार में दो परिवारों को बर्बाद कर दिया. यह अक्षम्य था.