Raj Kundra Case: पोर्न फिल्म पर राज कुंद्रा की रॉयल्टी, हो रही थी लाखों रुपयों की कमाई

राज कुंद्रा (Raj Kundra) के पोर्नोग्राफी रैकेट के मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के मुताबिक मामले की जांच राज कुंद्रा के कई और इंटरनेशनल नामी पॉर्न क्रिमिनल्स के साथ संबंध मिले हैं. क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोर्न धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव से संपर्क में था, जो कि राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप की तरह ही Nuefliks स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफार्म चलाता है.क्राइम ब्रांच के मुताबिक इंटरनेशनल पोर्न किंगपिन यश ठाकुर और राज कुंद्रा के बिजनेस की कड़ी राज कुंद्रा का पूर्व पीए और आरोपी उमेश कामत था, जो रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट पर यश ठाकुर और राज कुंद्रा दोनों के लिए एक ही पोर्न वीडियोज को बनाकर उसे राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स या हॉटहिट पर और यश ठाकुर के Nuefliks स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफार्म, दोनों जगह पर अपलोड करवाता था.यश ठाकुर को इस दौरान जितना मुनाफा होता, वो उस मुनाफे की रॉयल्टी राज कुंद्रा को दे देता. राज कुंद्रा की कंपनी Viaan industries Ltd के साथ-साथ राज कुन्द्रा की दूसरी कंपनी JL stream India private limited का दफ्तर है. JL stream पहली कंपनी होने का दावा करती है, जो 24 घंटे लाइव स्ट्रिमिंग करती है, इसके लिए हैं कैपेसिटी के सर्वस की मदद से लाइव स्ट्रिमिंग की जाती थी, इसमें सेलेब्रिटी होते थे या जिन्हें अपने सोशल मीडिया पर फैन तक पहुंचना होता था.क्राइम ब्रांच के मुताबिक JL stream India private limited कंपनी का एक दफ्तर सिंगापुर में है और दूसरा लंदन में और यही कंपनी राज कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच की कड़ी भी था. राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश कामत पोर्न फिल्मों को शूट करने के बाद उसे राज कुंद्रा की कंपनी Viaan industries Ltd की कंपनी के दफ्तर से पोर्न फिल्मों को यूके बेस्ड केनरिन कंपनी को भेजता, जो हॉटशॉट्स पर या हॉटहिट ऐप पर अपलोड होती और फिर उसी पोर्न क्लिप को राज कुंद्रा की दूसरी कंपनी यानी कि JL stream India private limited के सर्वर से सिंगापुर के दफ्तर में भेज देता, जहां से इंटरनेशनल पोर्न किंग यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव इस वीडियो को लेकर उसमें थोड़े मोड़े बदलाव करते हुए अपने Neuflix स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उसे अपलोड कर देता था.इस तरह राज कुंद्रा की दोनों कंपनी Viaan industries Ltd और JL stream India private limited के सर्वर का इस्तेमाल केनरिंन कंपनी और यश ठाकुर की Neuflix स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल होती थी, जिसके एवज में उमेश कामत के जरिए राज कुंद्रा को अपनी दी गई सर्विसेज के बदले रॉयल्टी मिलती थी यानी एक ही पोर्न फिल्म से राज कुंद्रा दोनों तरफ से लाखों रुपये कमा रहे थे.फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इस सर्वर को जप्त कर लिया है और साइबर एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच में जुटी है. फिलहाल यश ठाकुर फरार है और उसकी आखरी लोकेशन सिंगापुर मालूम पड़ी थी, मामले के सामने आने के बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू किया गया है.