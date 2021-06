राज कुंद्रा के सपोर्ट में उतरीं बहन रीना कुंद्रा, एक्स भाभी संग पति के शर्मनाक रिश्ते की खोली पोल

मुंबई. राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने साल 2006 में अपनी पहली पत्नी कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) से तलाक ले लिया था. तलाक के करीब 15 सालों के बाद उन्होंने अपनी एक्स वाइफ से लिए गए तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी (Raj Kundra breaks his silence on his divorce) है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लकर खूब बातें हो रही हैं. राज ने साफ कर दिया है कि शिल्पा शेट्टी उन दोनों के तलाक का कारण नहीं थीं. अब राज कुंद्रा की बहन रीना कुंद्रा ने अपने भैया-भाभी को सपोर्ट करते हुए बयान दिया है.



शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के बर्थडे पर वायरल हुई थ्रोबैक स्टोरीज को देखने के बाद से राज कुंद्रा (Raj Kundra) परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कविता कुंद्रा के साथ अपनी पहली शादी और तलाक की वजह का कारण बताया. राज को लगता है कि उनकी एक्स वाइफ कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) मीडिया में उनकी वर्तमान पत्नी शिल्पा को बदनाम कर रही हैं.



राज कुंद्रा (Raj Kundra) के इन आरोपों को उनकी बहन रीना कुंद्रा ने सही बताया है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो, उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कविता ऐसा कर सकती थी. रीना कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने हमेशा कविता को अपनी बड़ी बहन माना था. रीना कुंद्रा ने अपने एक्स पति के साथ कविता के रिश्तों पर कहा, ‘मैंने हमेशा कविता को अपनी बड़ी बहन की तरह ही माना था. मैं सिर्फ उसे पसंद ही नहीं करती थी बल्कि पूरा भरोसा भी करती थी. हम एक दोनों के काफी करीब थे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ही ऐसा करेंगी. ये दिल तोड़ देने वाला था.’



राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने बताया कि उनकी पहली पत्नी उनके बहन के पति के काफी क्लोज आ गई थीं. राज ने बताया कि मेरी मां ने मेरी पूर्व पत्नी और बहन के पति को कई बार आपत्तिजनक स्थितियों में रंगेहाथ पकड़ा था. यहां दो परिवार खराब हो गए. ये करने से पहले उन्होंने दो बार भी नहीं सोचा!