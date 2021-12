सुपरस्टार राजेश खन्ना पर बनने जा रही बायोपिक, फराह खान करेंगी निर्देशन, जानें डिटेल

राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे काका की जिंदगी के सुने-अनसुने तमाम किस्सों को अब रुपहले पर्दे पर देखा जाएगा. बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) के निर्देशन में बायोपिक बनाए जाने की बड़ी खबर राजेश के बर्थ एनिवर्सरी की पूर्व संध्या पर सामने आई है. राइटर गौतम चिंतामणि (Gautam Chintamani) की किताब ‘डार्क हॉर्स: द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना’ (Dark Horse: The Loneliness of Being Rajesh Khanna) पर आधारित इस बायोपिक के प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी (Nikhil Dwivedi) हैं.

राजेश खन्ना के फैंस के लिए खुशखबरी

राजेश खन्ना एक ऐसे दिग्गज अभिनेता हैं जो भले ही अब दुनिया में नहीं हैं लेकिन उन्हें आज भी याद किया जाता है. काका के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में फेमस इस सुपरस्टार की लाइफ से जुड़े अनगिनत किस्से- कहानियां हैं, जिसे आज भी लोग चाव से पढ़ना-सुनना पसंद करते हैं. राजेश की लव लाइफ हो या फिर उनकी दरियादिली या फिर फैंस के बीच दीवानगी, उनकी जिंदगी के हर पहलू को लेकर जाने कितनी बातें सुनी और सुनाई जाती हैं. ऐसे एक्टर की जिंदगी पर बायोपिक बनना काफी दिलचस्प होगा और फराह खान जैसी मंझी हुई फिल्ममेकर के हाथ से तो इसकी सफलता की गारंटी भी तय है.

निखिल काका की जिंदगी पर्दे पर उतारने के लिए हैं उत्साहित

राजेश खन्ना के बायोपिक को लेकर निखिल द्विवेदी कहते हैं ‘गौतम चिंतामणि की किताब डार्क स्टार के अधिकार अब मेरे पास हैं और मैं फराह खान से इस फिल्म को बनाने को लेकर बातचीत कर रहा हूं. फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी दे सकता हूं. जैसे ही फिल्म को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा. मैं राजेश खन्ना की जीवनी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बेहद उत्साहित हूं.”

फराह खान करेंगी राजेश खन्ना के बायोपिक का निर्देशन

फराह खान ने ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांति ओम’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है. खबरों की माने तो बायोपिक बनाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि राजेश खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर की भूमिका पर्दे पर कौन निभाएगा. अपने करियर में 17 सुपरहिट फिल्में देने वाले काका ने 1966 में चेतन आनंद की फिल्म ‘आखिरी खत’ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. 1966 के बाद से शुरू हुआ उनका किस्सा आज भी जारी है. राजेश को लेकर जितनी दीवानगी देखी और सुनी गई है, उस दीवानगी का रिकॉर्ड आजतक कोई स्टार तोड़ नहीं पाया है. इस बारे में फराह खान का कहना है कि, ” मैंने गौतम की किताब पढ़ी है और यह बहुत आकर्षक है. यह निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक कहानी है. हालाकि हम इस पर अभी बातचीत कर रहे हैं इसीलिए इस पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं कर सकती”.

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म को सुपरहिट करवाने की गारंटी माना जाता था. महिला फैंस तो अपने हीरो काका की एक झलक पाने के लिए किस कदर बेकरार रहती थीं, इसे लेकर हमने कई किस्से आपको सुनाए हैं. अब उन्हीं किस्सों को पर्दे पर देखना अपने आप में अद्भुत एहसास होगा. गौतम चिंतामणि की किताब में जिस तरह से एक्टर को दिखाया गया है और कई अलग पहलुओं को निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित बायोपिक के जरिये बड़े पर्दे पर लाया जाएगा. यह भारत के पहले सुपरस्टार को एक श्रद्धांजलि होगी.

