राजेश खन्ना-शर्मिला टैगोर की जोड़ी थी हिट, लेकिन सुपरस्टार की लेट-लतीफी से हो जाती थीं परेशान

राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं. उनकी हर अदा ही निराली थी. सुपर स्टार राजेश के लिए कहा जाता था ‘ऊपर आका नीचे काका’. जिसे ऐसी उपाधि मिली हो उसके नखरे और अदाएं भी सबसे जुदा ही होंगे. राजेश ने जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी, वहां पहुंचने के बाद शोहरत ने उनकी आदत खराब कर दी थी, जिसकी वजह से को-स्टार्स को काफी दिक्कत होती थी. राजेश के साथ ‘आराधना’ (Aradhna), ‘सफर’ जैसी कई सुपरहिट फिल्म देने वाली एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) भी झुंझला जाया करती थीं.

राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने एक साथ कई सुपहिट फिल्मों में काम किया था. 70 के दशक में राजेश-शर्मिला की जोड़ी काफी हिट मानी जाती थी. जब दो लोग लंबे समय तक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे की तमाम अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही शर्मिला के साथ भी हुआ था. वह राजेश की आदतों को अच्छी तरह समझने लगी थीं.

राजेश खन्ना सेट पर हमेशा लेट आते थे

राजेश खन्ना की लाइफ पर एक किताब है ‘डार्क स्टार: द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना’ (Dark Star: The Loneliness Of Being Rajesh Khanna), इस किताब में शर्मिला टैगोर ने प्रस्तावना लिखी है. इसमें काका की आदतों का जिक्र किया है. शर्मिला लिखती हैं कि वह राजेश खन्ना की लेटलतीफी से इतनी आजिज आ गई थीं कि दूसरे एक्टर के साथ काम करने में ज्यादा सहज महसूस करती थीं. राजेश को भी किसी एक एक्ट्रेस के साथ ज्यादा फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था. उन्हें लगता था कि एक ही जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर बार-बार दिखी तो दर्शकों का उत्साह कम हो जाएगा. राजेश का यह सोचना बड़ी राहत देता था.’

राजेश खन्ना के फैंस उन पर प्यार लुटाते थे

कहते हैं कि राजेश खन्ना के साथ काम करना आसान नहीं था, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद किसी भी एक्ट्रेस या फिर निर्माताओं की किस्मत चमक जाती थी, दर्शकों का बेशुमार प्यार फिल्म को हिट करवा देता था. शायद यही वजह थी कि उनके तमाम नखरों के बावजूद उन्हें हर कोई हाथो-हाथ लेता था.

