Mr And Mrs Mahi: करण जौहर की नई फिल्म में फिर धमाल मचाएगी राजकुमार-जाह्नवी की जोड़ी

Mr And Mrs Mahi: करण जौहर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम ‘मिस्टर एंड मिसेज माही’ है. इस फिल्म राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और जाह्नवी कपूर (Janhvi kapoor) की जोड़ी फिर से नजर आने वाली है. इससे पहले ये जोड़ी हमें फिल्म ‘रूही अफजाना’ में देखने को मिली थी, जिसे लोगों का भरपूर प्यार मिला था. अब एक बार फिर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. करण ने खुद इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के जरिए दी है.

करण ने इस फिल्म का टीजर शेयर किया है और साथ ही बताया है कि उनकी ये फिल्म 7 फरवरी साल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 फरवरी से वेलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जरूर एक अच्छी सी लव स्टोरी होगी. 30 सेकेंड के इस टीजर की शुरुआत राजकुमार और जाह्नवी कपूर की आवाज से होती है.

1 dream, chased by 2 hearts. Presenting #MrAndMrsMahi, directed by #SharanSharma, back with another heart-warming story to tell! Starring @RajkummarRao & #JanhviKapoor, a partnership to look forward to. See you on the field a.k.a the cinemas on 7th October, 2022. pic.twitter.com/Psu946HC0R

— Karan Johar (@karanjohar) November 22, 2021