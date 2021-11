राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी का इन्विटेशन हुआ LEAK, बेहद खास है यह कार्ड

राजकुमार राव (Actor Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Actress Patralekhaa) की शादी आज चंडीगढ़ में होने जा रही है. बीते शनिवार को कपल ने एंगेजमेंट (Engagement) की थी. एंगेजमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. अब राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी का इन्विटेशन कार्ड (Invitation Card of Rajkummar Rao-Patralekhaa) लीक हो गया है. यह कार्ड बेहद ही खास है. इसमें कपल की शादी की तारीख और स्थान की पुष्टि हो रही है. इस इन्विटेशन कार्ड को एक फैनपेज द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है.

आखिरकर वो वक्त आ ही गया है, जब राजकुमार (Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Patralekhaa) एक-दूसरे का हाथ सात जन्मों के लिए थाम लेंगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है कपल के इन्विटेशन कार्ड (Invitation Card) से पता चल रहा है कि दोनों की शादी चंडीगढ़ में हो रही है. कार्ड इंडिगो कलर का है. इन्विटेशन कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे दुल्हन की तरफ से भेजा गया है. इसमें लिखा है, “राव परिवार और पॉल परिवार, राजकुमार (सुपुत्र कमलेश यादव और सत्यप्रकाश यादव) और पत्रलेखा (सुपुत्री अजीत पॉल और पैपरी पॉल) की शादी के शुभ मौके पर आपको आमंत्रित करते हैं. दिनांक 15 नवंबर, जगह – 21 ओबेरॉय सुखविलास, चंडीगढ़.” यह वीडियो आप यहां देख सकते हैं.

