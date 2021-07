दिल्ली-6' के प्लॉप होने के बाद खुद को खत्म करना चाहते थे राकेश ओमप्रकाश मेहरा, किया खुलासा

डायरेक्टरकी फिल्म 'दिल्ली -6' में अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर ने मुख्य भूमिका निभाया था. यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी, लेकिन दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी. इस फिल्म की असफलता से डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा को बहुत बड़ा झटका लगा था. उन्होंने हाल ही में उस दौर को याद किया जब वह खुद को मौत के घाट उतार देना चाहते थे.ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'द स्ट्रेंजर इन द मिरर' (The Stranger in the Mirror) में खुलासा किया कि 'दिल्ली -6' की असफलता के बाद उनके साथ क्या हुआ था. उन्होंने कहा- 'फिल्म शुक्रवार, 20 फरवरी 2009 को एक शानदार रिएक्शन के साथ खुली. रविवार तक, हमने ₹40 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था, लेकिन फिर सोमवार आया, और दर्शक सिनेमाघरों से गायब हो गए. मैं तबाह हो गया था.'ओमप्रकाश मेहरा ने अपनी किताब में आलोचकों की प्रतिक्रिया, उन्हें मिली मौत की धमकियां के बारे में भी लिखा. उन्होंने कहा, "मैं एक अंधेरे में जा रहा था. मैं अपनी असफलता को लेने में असमर्थ था, मैंने खुद को शराब में डुबो दिया था और मैं मेरी मौत तक पीना चाहता था. मैं कभी न उठने के लिए सोना चाहता था. मैं मेरी पत्नी और हमारी बेटी को दर्द दे रहा था. हमारे बीच चीजें खराब हो रही थीं. मैं उन लोगों के प्रति लापरवाह और असंवेदनशील रहा जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था."आपको बता दें राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसमें 'रंग दे बसंती', 'भाग मिल्खा भाग', 'मिर्जा', 'दिल्ली-6' और हालिया रिलीज 'तूफान' शामिल है.