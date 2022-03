The Kashmir Files देखकर हुआ राखी सावंत का हृदय-परिवर्तन, आंसू रोक पाना हो रहा मुश्किल, देखें VIDEO

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) बॉलीवुड को वो लो बजट फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर नया इतिहास रच रही है. फिल्म के लेकर दबरदस्त रिव्यूज लोग ही नहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी दे रहे हैं. बॉलीवुड की ‘ड्रामा क्वीन’ राखी सावंत (Rakhi Sawant) भी फिल्म देखने अपनी मां के साथ पहुंचीं. फिल्म देखने के पहले उनके सुर बदले हुए थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनका ऐसा हृदय-परिवर्तन हुआ कि फूट-फूटकर रोने लगी (Rakhi Sawant breaks down after watching The Kashmir Files). वह अपने आंसूओं को रोक नहीं पाईं. इसके साथ उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का शुक्रिया अदा किया.

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को लेकर कंगना रनौत, अक्षय कुमार, वरुण धवन, आर माधवन, यामी गौतम, आदित्य धर सहित कई सेलेब्स ने फिल्म की सराहना की. ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने पहुंची राखी सावंत ने फिल्म देखने से पहले बॉलीवुड को बदनाम न करने की बात की, लेकिन फिल्म देखने के बाद वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकीं और बोलीं- ‘पता नहीं इतना कुछ कश्मीरियों ने सहा है’.

फिल्म देखने के बाद राखी नहीं रोक पाईं आंसू

हस्ते हुए फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने गईं राखी सावंत रोते हुए मां के साथ बाहर निकली. पैपराजी ने जब उनसे फिल्म को लेकर रिएक्शन देने को कहा, तो वह अपने इमोशन रोक नहीं पाईं और बोलीं- मुझे नहीं पता कौन है क्या है, लेकिन जो भी हैं उन्हें सम्मान के साथ उनका घर कश्मीर में उन्हें मिले, जो नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति मिले.’ रोते हुए राखी ने आगे कहा, ‘बहुत बलिदान दिया है लोगों ने… मैं नादान हूं कुछ नहीं जानती हूं लेकिन इस फिल्म में बहुत कुछ दिखाया है… ओ.. गॉड. जितना भी रोऊं उतना कम है, रूह कांप गई’.

फिल्म के डायरेक्टर, लेखक को राखी ने कहा शुक्रिया

पैपराजी ने जब उनसे सवाल इतना लेट फिल्म आने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता की इतनी देरी क्यों हुई. लेकिन फिल्म के डायरेक्टर, लेखक को शुक्रिया की उन्होंने इस फिल्म को चुना और बनाया’. पैपराजी ने जब उनसे न रोने को कहा, तो उन्होंने कहा आप भी देखिए आंसू रोक पाना मुश्किल है.

मूवी देखने से पहले की थी ये बात

मूवी देखने पहुंचीं राखी ने लाइट पर्पल कलर का कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था. आपको बता दें कि फिल्म देखने से पहले पैपराजी से बात करते उन्होंने कहा था, ‘बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग हैं. बड़ा दिल रखने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स हैं. बॉलीवुड को बदनाम न करें. कुछ लोग बहती गंगा में अपना हाथ धोने की कोशिश करते हैं तो कृपया बॉलीवुड को बदनाम न करें. बॉलीवुड हमेशा सब के तकलीफ में खड़ा रहता है.’

