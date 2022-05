राखी सावंत बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी से 6 साल हैं बड़ी, बोलीं- उसका परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ है

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन और बिग बॉस (Bigg Boss) फेम राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में हैं. बिग बॉस के कुछ समय बाद ही रितेश से अलग होने के बाद राखी को एक बार फिर से प्यार हो गया है. राखी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अनाउंस कर दिया है कि वह आदिल दुर्रानी (Adil Durrani) को डेट कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि आदिल और उनके बीच 6 साल का फर्क हैं और वह मलाइका अरोड़ा-अर्जुन कपूर (Malaika Arora-Arjun Kapoor) और प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास (Priyanka Chopra-Nick Jonas) की तरह आदिल से उम्र में बड़ी हैं.

राखी सावंत (Rakhi Sawant) कभी अपने बयानों तो कभी रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहती हैं. अपने बॉयफ्रेड आदिल दुर्रानी (Adil Durrani) को लेकर उन्होंने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्हें ईश्वर को तोहफा बताया साथ ही ये खुलासा किया कि आदिल का परिवार (Adil Durrani’s famliy is against this relationship) उन दोनों के इस रिश्ते से खुश नहीं है.

ईश्वर का भेजा तोहफा है आदिल

बातचीत में राखी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उसे मेरे लिए भेजा है. रितेश से ब्रेकअप के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी. कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. आदिल ने मेरे जीवन में एंट्री ली और हमारी पहली मुलाकात के एक महीने के भीतर ही मुझे प्रपोज कर दिया. मैं आदिल से छह साल बड़ी हूं, सच कहूं तो मैं तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने मलाइका अरोड़ा-अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस का उदाहरण देते हुए मुझे समझाया. आदिल ने मेरे से कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और फिर मुझे उससे प्यार हो गया है.

आदिल का परिवार रिश्ते के खिलाफ

राखी सावंत ने आगे कहा कि इस रिश्ते को लेकर वह थोड़ी कंफ्यूज स्टेज में हैं, क्योंकि आदिल के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया है. राखी ने कहा, क्योंकि मैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से हूं, बहुत ही ग्लैमरस हूं. इसलिए, आदिल का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है, बवाल हो गया है उसके घर में. उनके परिवार को मेरे कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है.

परिवार के खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार हैं राखी

राखी ने आगे कहा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं कि जरूरत पड़ने पर खुद को बदल लो. उसकी तरफ से कोई मुझे बदलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है. लेकिन वो थोड़ा परेशान है. मुझे डर लग रहा है कि मुश्किल से प्यार मिला है लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका खानदान मुझे स्वीकार कर लेगा.

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)

बिग बॉस 15 के बाद रितेश-राखी हुए अलग-अलग

बिग बॉस सीजन 15 में राखी ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में रितेश के साथ एंट्री की, जिसे उन्होंने अपने पति के रूप में पेश किया था. शो खत्म होने के तुरंत बाद, राखी और रितेश अलग हो गए और तलाक के लिए अर्जी दी. हालांकि, रितेश की पहली पत्नी द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद, राखी ने घोषणा की कि उसके साथ उसकी शादी वैध नहीं है, इसलिए तलाक की कोई आवश्यकता नहीं थी.

कौन हैं आदिल दुर्रानी

राखी ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पैपराजी से बात करते हुए बताया था कि आदिल का कार का बिजनेस है और इसके अलावा भी वह कई बिजनेस करते हैं. वह सोशल मीडिया पर अपने जिम और वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते थे. आदिल के वीडियो देखकर कहा जा सकता है कि वह फिटनेस फ्रीक हैं.

Tags: Rakhi sawant