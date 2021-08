राम गोपाल वर्मा का इनाया के साथ डांस वीडियो वायरल, निर्देशक बोले- 'बप्पा की कसम, ये मैं नहीं हूं'

मुंबई. फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) कुछ भी करते हैं, तो चर्चा में आ जाते हैं. वे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं. वे किसी भी विषय पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं. उनके कई ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो चुके हैं. वे अपनी फिल्म से जुड़ा कोई पोस्टर या ट्रेलर भी रिलीज करते हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है.

राम गोपाल जीवन की आजादी का पूरा आनंद लेना पसंद करते हैं. वे जैसे चाहते हैं, वैसा ही जीवन जीना पसंद करते हैं. वे इस डर में नहीं जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे. बिना डरे वे वहीं करते हैं जो उन्हें पसंद है. राम गोपाल अपने अंदाज में चुटकी लेने में माहिर हैं इसलिए उनकी अधिकांश सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ जाती हैं. दरअसल राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे एक्ट्रेस इनाया सुल्ताना (Inaya Sultana) के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह वीडियो उनका नहीं है. उन्होंने इससे पहले भी एक ट्वीट करके बताया था कि, यह वीडियो उनका नहीं है.

I once again want to clarify that the guy in this video is not me and the Girl in Red is not @inaya_sultana and I swear this on American President JOE BIDEN pic.twitter.com/K8nNera7Rc

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 22, 2021