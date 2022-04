रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को वरमाला के बाद कराया खास अंदाज में इंट्रोड्यूज, वायरल हो रहा है VIDEO

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की शादी का इंतजार सिर्फ उनके फैंस को ही नहीं बल्कि दोनों के परिवार और दोस्तों को भी बेसब्री से था. दोनों की शादी को आज 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं. बिना किसी खास दिखावे के दोनों ने बेहद सिंपल तरीके से एक-दूसरे का हाथ थामा और 7 जन्मों के लिए एक-दूसरे के हो गए. शादी की तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर दोनों की शादी के वीडियोज भी खूब वायरल हो रहे हैं. उन्हीं में से एक वीडियो उनकी जयमाल (Ranbir-Alia Jaimal video) का है, जहां रणबीर जयमाल के बाद अपनी पत्नी यानी आलिया भट्ट को अपनी फैमिली से खास अंदाज में इंट्रोड्यूज (Ranbir introducing Alia as wife during Jaimal) कराते नजर आ रहे हैं.

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे. दोनों ने अपने परिवार और कुछ खास दोस्तों के साथ इस पल को रणबीर के घर ‘वास्तु’ अपार्टमेंट में खास बनाया. अब दोनों की जयमाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो क्या है खास

वीडियो में वरमाला के बाद रणबीर आलिया को किस करते हैं. इसके बाद अपने परिवार वालों के सामने आलिया का इंट्रोडक्शन बड़े प्यार से करा रहे हैं. रणबीर कहते दिख रहे हैं, मेरी वाइफ को हाय बोलिए. इस पर सभी लोग उन्हें चीयर करते हैं. आलिया भी भी सबको ‘हाय’ बोलती नजर आ रही हैं.

say hi to my wife – Ranbir Kapoor#RanbirAliaWedding pic.twitter.com/mjPjJ5sjnh

— ً (@sarphirimusafir) April 14, 2022