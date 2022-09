Brahmastra Twitter Review: बरसों की कड़ी मेहनत के बाद बनी ‘ब्रह्मास्त्र’, जानिए दर्शकों का रिएक्शन

‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) फिल्म को लेकर बज बना हुआ था. इस फिल्म को रिलीज करने से पहले फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी, एक्टर्स आलिया भट्ट (Alia Bhatt) रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), अमिताभ बच्चन सभी ने जमकर प्रमोशन किया. इस बीच में सोशल मीडिया पर ‘बायकॉट’ भी ट्रेंड में रहा. इस फिल्म में पहली बार स्क्रीन पर आलिया-रणबीर की जोड़ी साथ आई है. अब जब फिल्म थियेटर में लग गई है तो पहले दिन फिल्म का फर्स्ट शो देखने के बाद लोग ट्विटर पर पर अपनी राय जता रहे है. . आइए देखते हैं, कैसा है रिव्यू.

‘ब्रह्मास्त्र’ अब दर्शकों के पाले में हैं. इस फिल्म को लेकर अयान मुखर्जी ने करीब 9 साल कड़ी मेहनत की है. इस फिल्म को खास बनाने के लिए वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया है. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी भी हो गई और अब आलिया मम्मी भी बनने वाली हैं. अब जाकर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म देखने के बाद दर्शक अपनी राय जाहिर कर रहे हैं.

‘ब्रह्मास्त्र’ को लेकर अलग-अलग राय

आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और साउथ एक्टर नागार्जुन के अभिनय से सजी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की राय जानते हैं. फिल्म को लेकर कुछ दर्शकों का रिएक्शन ऐसा भी है.

‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म को लेकर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं.

Standing ovation and Cheerful Claps by the audience clearly states that the film is blockbuster ..

Congratulations Team #Brahmastra

⭐⭐⭐⭐💫(4.5/5)#BrahmastraReview pic.twitter.com/ucUsqOoP7Z

— Sentinel ! (@KattarKapoor) September 9, 2022