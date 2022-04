Alia-Ranbir Wedding: मिकी कॉन्ट्रैक्टर करेंगे आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का मेकअप, जानें डिटेल

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt) की शादी की खबरें लगातार चर्चा में हैं. बॉलीवुड के ये दोनों सितारे अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को एक और मुकाम तक ले जाएंगे. मेहंदी सेरेमनी शुरू हो चुकी है. इस बीच सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नीतू सिंह (Neetu Singh) शादी को लेकर लगातार सवालों को टालती दिखाई दीं, तो वहीं सोनी राजदान (Soni Razdan) अपने मेहमानों से शादी के बारे में बात न करने के लिए कहती नजर आईं.

ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर-आलिया की शादी का जश्न आधिकारिक तौर पर बांद्रा में एक्टर के ‘वास्तु’ निवास पर शुरू हो चुका है. आलिया की मेहंदी आज उनके आवास पर हो रही है, जिसके लिए मेहमान पूरी तैयारी और गिफ्ट्स के साथ पहुंचे हैं. इस बीच हमें आलिया और रणबीर के मेकअप और लुक (Alia and Ranbir makeup and looks) के बारे में एक और खास जानकारी मिली.

मिकी कॉन्ट्रैक्टर संभालेंगे मेकअप और हेयरस्टाइल की जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी पर उनके मेकअप और हेयरस्टाइल की जिम्मेदारी मशहूर भारतीय मेकअप आर्टिस्ट मिकी कॉन्ट्रैक्टर (Mickey Contractor) संभालेंगे. करीना कपूर और ऐश्वर्या राय के मेकअप के लिए मशहूर मिकी ने कई ए-लिस्टर्स के साथ काम किया है, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, नीता अंबानी और काजोल शामिल हैं. उन्होंने आलिया के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल शेयर किया है. पिछले महीने उन्होंने आलिया को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी थीं.

आलिया-रणबीर की शादी को लेकर फैंस हैं काफी एक्साइटेड

दोनों सेलेब्स की शादी में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. रणबीर कपूर के अपार्टमेंट के बाहर सभी इंतजाम का जायजा लेने पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, साथ ही सभी पैपराजी को यह चेतावनी दी गई है कि वे तस्वीरों को क्लिक करने के लिए किसी की गाड़ी को ब्लॉक ना करें. आलिया और रणबीर की शादी से पहले सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट तो देखते ही बनती है. इस कपल के फैन पेज पर कई एडिटेड वीडियो सामने आ रहे हैं, जो काफी वायरल हो रहे हैं.

