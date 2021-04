रणबीर कपूर लेने जा रहे हैं OTT पर एंट्री ! एक्टर के वीडियो ने बढ़ा दी हलचल

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कोरोना के कारण लोग घरों में कैद हैं. बॉलीवुड सेलेब्स के कई बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं. ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म मनोरंजन का एक बड़ा साधन बनकर उभर रहे हैं. बड़े पर्दें के सितारे भी एक-एक कर डिजिटल डेब्यू (Digital Debut) की तरफ कदम रख रहे हैं. अजय देवगन (Ajay Devgn) के बाद अब रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) डिजिटल डेब्यू की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में रणबीर नेटफ्लिक्स (Netflix) के एक वीडियो में नजर आए हैं, जिसके बाद लोगों में जानने की इच्छा बढ़ गई है.दरअसल, नेटफ्लिक्स (Netflix) ने हाल ही में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आखिर में कहते सुनाई देते हैं- See You Soon, जिसके बाद लोगों के में हलचल बढ़ गई हैं.वीडियो में रणबीर कहते नजर आ रहे हैं- 'नेटफ्लिक्स पर एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, कार्टून...यानी फैमिली के लिए पूरा एंटरटेनमेंट, अभी आप सब बिजी हो तो मिलते हैं, क्रिकेट के बाद'.रणबीर खुद का शॉट ओके होने का वेट कर रहे हैं लेकिन तभी उन्हें लगता है कि सभी क्रिकेट देखने में बिजी हैं, लिहाजा वो जिस अनाउंसमेंट को करने वाले थे उसे क्रिकेट खत्म होने तक के लिए टाल देते हैं और आखिर में कहते सुनाई देते हैं- See You Soon. बस इन्हीं आखिरी तीन शब्दों के कारण ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही रणबीर कपूर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख करने वाले हैं. जिसका ऐलान वो जल्द ही करेंगे.वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'रणबीर कपूर आप ध्यान खींचने के लिए रणबीर कपूर की दूसरी कोशिश लेकिन हम समझते हैं कि आप नहीं सुन रहे हैं. जल्द ही मिलते हैं'. इस वीडियो को देखने के बाद रणबीर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणबीर ओटीटी डेब्यू करने वाले हैं?वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर और आलिया साथ में फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगी. इसके अलावा रणबीर श्रद्धा कपूर के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, जिसके नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है.