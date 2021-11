रणबीर कपूर की ‘Rockstar’ के 10 साल पूरे, फिल्म के गाने और डायलॉग्स सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम

10 Years Of Rockstar: 11/11/11 का दिन रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के लिए बेहद खास था. इसी दिन ‘रॉकस्टार’ (Rockstar) रिलीज हुई थी. रणबीर ने अपनी जबरदस्त अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था. वहीं एक्ट्रेस नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) ने इसी फिल्म से डेब्यू किया था. इम्तियाज अली (Imtiaz Ali) के निर्देशन में बनी इस फिल्म के संगीत ने जादू बिखेर दिया था. ए आर रहमान (A R Rahman) के दिल को छू लेने वाले संगीत पर रणबीर की एक्टिंग ने इसे यादगार फिल्म बना दिया. फिल्म की सफलता ही है कि 10 साल बाद भी फैंस इसके गानों और डायलॉग्स को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं.

रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी की फिल्म ‘रॉकस्टार’ 2011 में रिलीज हुई ऐसी फिल्म थी जिसने एक्टर के करियर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था. रणबीर की ‘रॉकस्टार’ एक्टिंग, म्यूजिक और डायरेक्शन ने एक नया कमाल कर दिखाया था. इस फिल्म को कई अवॉर्ड्स भी मिले थे. फिल्म के 10 बरस पूरे होने पर ए आर रहमान और निर्देशक इम्तियाज अली ने भी फिल्म से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर यादों को साझा किया है.

वहीं हर्षदीप कौर ने इस एपिक एलबम का हिस्सा होने के लिए ए आर रहमान को शुक्रिया कहा है.

वहीं फैंस रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि 10 साल पहले ‘रॉकस्टार’ मिला था.

फैंस फिल्म के एक्टर रणबीर कपूर के साथ साथ ए आर रहमान और मोहित चौहान की मखमली आवाज के जादू को भूल नहीं पाए हैं.

एक फैन ने ट्वीट किया कि जब बॉलीवुड मसाला फिल्में बनाने में जुटा था तब इम्तियाज अली और रणबीर कपूर अनकंवेशनल फिल्म बना रहे थे.

This movie will be remembered more for @arrahman sir’s compositions and @_MohitChauhan ‘s voice

Just for the reminder: it’s been a decade of Rockstar release, but Ranbir kapoor’s acting in this scene still remains unmatched.#10YearsOfRockstar

November 11, 2021