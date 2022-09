'ब्रह्मास्त्र' के रिलीज से पहले रणबीर कपूर की बढ़ी मुश्किलें, पुराने VIDEOS ने नाक में किया दम

सोशल मीडिया के इस युग में सेलेब्स से जुड़ी कोई भी बात तेजी से सुर्खियां बटोरती हैं. अगर किसी सेलेब्स ने कभी कोई विवादित बात कही है तो वह लोगों के जेहन में लंबे समय तक बनी रहती हैं. कुछ ऐसा ही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ हो रहा है, जिनके पुराने वीडियोज उनके गले की हड्डी बन गए हैं.

दरअसल, रणबीर कपूर की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ 9 सितंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके साथ-साथ उनकी फिल्मों के बायकॉट की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह उनके पुराने विवादित वीडियोज को माना जा रहा है.

रणबीर कपूर को ‘शमशेरा’ से काफी उम्मीदें थीं. वे करीब चार साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आए थे, पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही. अब उनकी नजरें ‘ब्रह्मास्त्र’ पर टिकी हैं, जिसमें वे अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ पहली बार नजर आएंगे. ‘ब्रह्मास्त्र’ के रिलीज से पहले, फिल्म के ऊपर काले बादल मंडराने लगे हैं. लोग इस फिल्म को बायकॉट करने की बातें कर रहे हैं.

आलिया भट्ट की प्रेग्नेंसी पर रणबीर के कमेंट से नाराज हो गए थे लोग

‘ब्रह्मास्त्र’ रणबीर कपूर के फिल्मी करियर की दिशा तय करेगी, पर वे फिल्म के रिलीज से पहले फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने वीडियोज लोगों में उनके प्रति नफरत का भाव जगा रहे हैं. रणबीर बीतों दिनों जब आलिया के साथ ‘ब्रह्मास्त्र’ का प्रचार कर रहे थे, तब आलिया की प्रेग्नेंसी पर उनके कमेंट ने लोगों को नाराज कर दिया था.

एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रणबीर के वीडियोज ने बटोरीं सुर्खियां

एक्टर के पुराने वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें वे वाणी कपूर और अनुष्का शर्मा जैसे सितारों को शर्मिंदा करने वाली बातें कह रहे हैं. कैटरीना कैफ के साथ उनके पुराने वीडियोज भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि इन वीडियोज की वजह से रणबीर की इमेज लोगों के बीच खराब हुई है.

A beef eater like #RanbirKapoor, after self-declaring that he enjoys eating ‘beef’ like Peshawar,should not be allowed in places of worship that R sacred 2 us Hindus. Nor does RK have any right 2 make a film on our God. How dare he go to the temple wearing 👞😡 #BoycottBrahmastra pic.twitter.com/FF73iYS2oN

