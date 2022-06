Brahmastra का ट्रेलर आज होगा रिलीज, रणबीर कपूर बोले- फिल्म के लिए खून, पसीना, लीवर, किडनी सब दे दिया

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) दोनों के लिए आज बहुत बड़ा दिन हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि आज आखिरकार रणबीर और आलिया स्टारर ‘ब्रह्मास्त्र’ का ट्रेलर (Brahmastra Trailer) रिलीज हो रहा है. जहां फैंस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं रणबीर कपूर भी सुपर एक्साइटेड हैं. रणबीर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह फैंस से एक खास गुजारिश करते हुए बता रहे हैं कि ये बुधवार यानी (15 जून) उनके लिए कितना खास है.

‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका दर्शक पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. साल 2017 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी. फिल्म को लेकर तभी से बज बना हुआ है. करीब 5 साल बाद फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा’ का ट्रेलर आज रिलीज होने वाला है, जिसके लिए फैंस के साथ स्टार कास्ट भी काफी एक्साइटेड हैं.

रणबीर क्यों बोले- ‘अंदर से मरा जा रहा हूं’

‘ब्रह्मास्त्र’ में ‘शिवा’ का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर तो ट्रेलर के लिए मरे जा रहे हैं. ये हम नहीं वो खुद कह रहे हैं. BrahmastraFilm के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मंगलवार को एक वीडियो रणबीर का शेयर किया गया है, जिसमें वह कह रहे है- ‘कल मेरे लिए खास और अद्भुत दिन है. कल ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा’ का ट्रेलर आएगा. मैं जानता हूं कि, आप सभी इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और मैं भी आप सभी के रिस्पॉन्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. वास्तव में अंदर से मरा जा रहा हूं.’

‘फिल्म के लिए खून-पसीना-लीवर-किडनी सब कुछ दिया है’

वीडियो में उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता कि, मुझे फिर कभी ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा या नहीं. हमने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना खून, पसीना, समय, दिल, आत्मा, लीवर, किडनी, सब कुछ दिया है और मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि, यह आप लोगों को उत्साहित और प्रसन्न करेगा. साथ ही आखिरी तक जोड़े रखेगा.’

