करण जौहर ने खराब की मेरी इमेज, करीना की छवि भी बिगाड़ी... क्यों बोले रणबीर कपूर? जानें वजह

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor In What Women Want) इन दिनों अपनी फिल्म ‘तू झूठी मैं मक्कार’ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. अभिनेता की फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें उनके साथ श्रद्धा कपूर भी लीड रोल में हैं. इस बीच अभिनेता अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रणबीर कपूर अपनी कजिन सिस्टर और बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के सेलिब्रिटी चैट शो ‘What Women Want’ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की और यहां उन्होंने करण जौहर (Karan Johar) से भी जुड़ा एक बड़ा खुलासा कर दिया, जो फिल्म निर्माता के लिए हैरान करने वाला हो सकता है.

यहां रणबीर कपूर ने करण जौहर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर करीना भी हैरान रह गईं. दरअसल, इस दौरान करीना कपूर ने रणबीर से एक सवाल किया, जो कपूर खानदान से जुड़ा था, इसी सवाल के जवाब में रणबीर फिल्म निर्माता करण जौहर को भी घसीट लाए. अभिनेत्री ने पूछा- ‘लोग जानना चाहते हैं कि कपूर खानदान में सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है?’

करीना कपूर खान के पूछे सवाल का रणबीर कपूर ने कुछ चौंकाने वाला जवाब दिया. उन्होंने कहा- ‘मुझे लगता है कि गॉसिप के मामले में मेरी और तुम्हारी (करीना कपूर) इमेज खराब हो गई है और ये सब करण जौहर ने किया है. मुझे लगता है कि वह बहुत बड़े ईर्ष्यालू हैं, क्योंकि इसके लिए हर कोई उन पर इल्जाम लगाता है. उन्हें कोई कंपनी चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने हमारा नाम लेना शुरू कर दिया और इस मामले में हमारी छवि खराब हो गई.’ रणबीर की ये बात सुनते ही करीना हंसने लगती हैं.

" isDesktop="true" id="5628493" >

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर की ‘तू झूठी मैं मक्कार’ हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ श्रद्धा कपूर भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में डिंपल कपाड़िया भी हैं. इसके बाद अभिनेता फिल्म एनिमल में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में होंगी. कुछ समय पहले ही फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया था, जिसमें वह बेहद नए अवतार में दिखाई दिए. फिल्म में रणबीर का रोल अन्य फिल्मों की तुलना में बिलकुल अलग होने वाला है.

Tags: Entertainment, Karan johar, Kareena Kapoor Khan, Ranbir kapoor