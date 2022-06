VIDEO: रणबीर कपूर ने 'शमशेरा' के पोस्टर लॉन्च में दिया बड़ा सरप्राइज, एक्टर को देख चीख पड़े फैंस

Shamshera Poster: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं. देश में ही नहीं विदेशों में भी अभिनेता के बड़े पैमाने पर प्रशंसक हैं. रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर शमशेरा (Shamshera) के साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म का पोस्टर आज आधिकारिक तौर पर जारी किया गया. हालांकि, पोस्टर के रिलीज होने से पहले ही रणबीर कपूर के फैंस को पोस्टर देखने का मौका मिल गया. दरअसल, शमशेरा का पोस्टर हाल ही में लीक हो गया था.

इस बीच, रणबीर कपूर का एक वीडियो सुर्खियों में है, जो यशराज फिल्म्स की ओर से शेयर किया गया है. रणबीर का यह वीडियो शमशेरा के पोस्टर लॉन्च के दौरान का है, जिसमें अभिनेता को अपने फैंस को सरप्राइज करते देखा जा सकता है. इस वीडियो में रणबीर कपूर को शमशेरा का पोस्टर फाड़कर धमाकेदार एंट्री लेते देखा जा सकता है. रणबीर का यह सरप्राइज देखकर अभिनेता के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता.

जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें रणबीर कहते दिख रहे हैं, ‘मेरे प्रशंसकों को आज मेरी फिल्म शमशेरा के पोस्टर को लॉन्च करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था. लेकिन, एक छोटा सा ट्विस्ट था। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनसे मिलने और उनके साथ समय बिताने जा रहा हूं.’

Shamshera poster ke peechhe kya hai? Find out NOW.

Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you on 22nd July. pic.twitter.com/bwQdItC01Y

— Yash Raj Films (@yrf) June 20, 2022