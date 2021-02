एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Huda) ने अपनी 2010 की फिल्म ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ (Once Upon A Time In Mumbai) का एक छोटा सा वीडियो क्लिप पोस्ट किया है, जिसमें वह कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के रिहाना (Rihanna) नाम के रोल के बारे में बात कर रहे हैं. भारत में किसानों के विरोध को लेकर पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद से डिजिटल वॉर चल रहा है. रिहाना के ट्वीट पर कंगना ने भी कड़े शब्दों में उन्हे जवाब दिया था. इसी से जोड़कर रणदीप ने ये क्लिप शेयर किया और लिखा, 'साजिश बहुत बड़ी है'. क्लिप में रणदीप का किरदार दिखाया गया था, जो कंगना द्वारा निभाए गए प्रसिद्ध फिल्म स्टार, रिहाना की तस्वीर को देख रहा था.तभी एक आवाज आती है, वो उनसे पूछती है, क्या आप इसे जानते हैं? फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल कर रहेजवाब देते हैं इन्हे कौन नहीं जानता... मशहूर फिल्म स्टार रिहाना. देखिए ये क्लिप...कंगना लगातार रिहाना पर हमला कर रही हैं, कंगना ने रिपब्लिक टीवी को दिए एक इंटरव्यू में साफ हमला करते हुए कहा कि रिहाना ने अपने इस एक ट्वीट के लिए कम से कम 100 करोड़ चार्ज किया होगा. कंगना ने सवाल किया था कि रिहाना जिसने आज तक कोविड 19 पर एक ट्वीट नहीं किया, यूएस कैपिटल हिल के दंगे के बारे में एक शब्द नहीं कहा वो एक दिन उठती है और किसानों के बारे में ट्वीट करती है. ये वो बिना पैसा लिए कर ही नहीं सकती.रिहाना ने ट्वीट में किसान आंदोलन की फोटो के साथ लिखा था ‘कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है’. ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना ने लिखा था ‘कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीन हमारे कमजोर और टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे अमेरिका के मुकाबले चीनी उपनिवेश बना सके... तो तुम मूर्ख बनो, हम तुम्हारी तरह हमारे देश को नहीं बेच रहे हैं’. इसके बाद बॉलीवुड भी दो खेमे में बट गया. कोई रिहाना के इस ट्वीट का विरोध कर रहा है , तो कोई सपोर्ट.