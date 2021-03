रानी मुखर्जी ने फैंस से किया वादा निभाया, बर्थ डे पर अनाउंस की नई फिल्म Mrs Chatterjee Vs Norway

रानी मुखर्जी (Rani mukerji) ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस को खास तोहफा दिया है. बॉलीवुड की ‘मर्दानी‘ (Mardaani) एक्ट्रेस रानी ने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर फैंस के साथ लाइव चैट की थी. इस दौरान फैंस के तमाम सवालों के जवाब देते हुए रानी ने अपनी नई फिल्म के बारे में अनाउंस करने का वादा भी किया था. अपने वादे को पूरा करते हुए रानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में जानकारी दे दी है. रानी की नई फिल्म का नाम है ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉरवे’ (Mrs Chatterjee Vs Norway) . बता दें कि रानी आज अपना बर्थडे मना रही हैं.सच्ची कहानी पर बनने वाली फिल्म Mrs Chatterjee Vs Norway फिल्म को आशिमा छिब्बर डायरेक्ट कर रही हैं. माना जा रहा है कि रानी मुखर्जी की लीड एक्ट्रेस की भूमिका वाली इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू हो जाएगी. इस फिल्म को ज़ी स्टूडियो और Emmay Entertainment प्रोड्यूस कर रहे हैं.इस फिल्म के बारे में बात करते हुए बर्थडे गर्ल ने कहा कि ‘इससे बेहतर तरीका बर्थडे मनाने का नहीं हो सकता था. मेरे 25 साल के फिल्मी करियर में यह एक महत्वपूर्ण फिल्म होगी. मैंने ‘राजा की आएगी बारात’ फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. अपने 25 साल में एक महिला प्रधान फिल्म के बारे में अनाउंस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. Mrs Chatterjee Vs Norway एक ऐसी महिला की कहानी है जो विपरीत हालात में फाइट करती है’. इस फिल्म की शानदार स्क्रिप्ट के लिए रानी ने मेकर्स को धन्यवाद दिया.रानी मुखर्जी इसके अलावा फिल्म ‘बंटी और बबली 2' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ इस बार सैफ अली खान नजर आने वाले हैं. सैफ अली खान और रानी मुखर्जी एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से पर्दे पर धमाल करते दिखेंगे.