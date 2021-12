83 Box Office Prediction: रणवीर सिंह की फिल्म '83' रचेगी 'इतिहास', ओपनिंग डे पर होगी इतनी कमाई

कबीर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा ’83’ आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. रणवीर सिंह और दीपिका पाकुदोण (Ranveer Singh Deepika Padukone Film) स्टारर फिल्म ने रिलीज से पहले फिल्म समीक्षकों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को प्रभावित किया है. इस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह एक ‘सुपर ब्लॉकबस्टर’ होगी और बॉक्स ऑफिस पर ‘इतिहास’ बनाएगी. यह फिल्म साल 1983 क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की शानदार जीत पर आधारित है. फिल्म रणवीर सिंह भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के रूप में दिखाया गया है.

फिल्म ’83’ (83 Box Office Prediction) की स्क्रीनिंग देखने वाले ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा का मानना है, “’83’ में वह सब कुछ है जो दर्शक फिल्म में चाहते हैं – इसमें रोमांच, उत्साह, मस्ती, हल्का ड्रामा, मेलोड्रामा और भावनाएं हैं और सबसे ऊपर, इसमें देशभक्ति की बहुत सी बातें हैं. मातृभूमि के प्रति भावना इतनी अधिक है कि आपका सीना गर्व से फूल जाता है.” उनके मुताबिक, तीन प्रमुख पहलू जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिजल्ट लाएंगे, वे हैं “खेल का पूरा रोमांच, देशभक्ति की भावना और रणवीर का सिंह का प्रदर्शन.”

ओपनिंग डे पर इतना होगा ’83’ का कलेक्शन

फिल्म प्रोड्यूसर और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर का भी यही मानना है. वे कहते हैं, “ट्रेलर को वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. रणवीर सिंह सच में कपिल देव की तरह लग रहे हैं और शुरुआती स्क्रीनिंग से जो प्रतिक्रिया आई है वह बहुत ही शानदार है. उम्मीद है कि यह सब बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के रूप में बदलेगा.” उन्होंने फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (83 Box Office Collection) को 15 करोड़ रुपये पर आंका है, जो सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ के साथ बेहतर हो सकता है.

इन फिल्मों से प्रभावित होगा ’83’ का कलेक्शन

हालांकि, मार्वल स्टूडियो की लेटेस्ट रिलीज ‘स्पाइडर मैन: नो वे होम’ (Spider Man: No Way Home) और अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा: द राइज़’ की सक्सेस के चलते देश कई सिंगल थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग को स्पेस नहीं दिया गया है. ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ ने ओपनिंग डे पर 33 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. फिल्म को अब भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा हैं. वहीं, अल्लू अर्जुन स्टारर ‘पुष्पा: द राइज़’ (Pushpa: The Rise) न केवल तेलुगु भाषी राज्यों में बल्कि हिंदी भाषी बेल्ट में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है. सिनेमाघरों लगातार सक्सेसफुल फिल्में चल रही हैं, ऐसे में ’83’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

3 हजार स्क्रीन्स पर होगी रिलीज

’83’ के 3000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज होने की उम्मीद है. अब देखना यह होगा कि वह स्टेडियम के बाहर गेंद को हिट करती है या नहीं. फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण केअलावा, फिल्म में ताहिर राज भसीन, जीवा, साकिब सलीम, जतिन सरना, चिराग पाटिल, दिनकर शर्मा, निशांत दहिया, हार्डी संधू, साहिल खट्टर, अम्मी विर्क, आदिनाथ कोठारे, धैर्य करवा, आर बद्री और पंकज त्रिपाठी हैं.

Tags: 83 movie, Deepika padukone, Ranveer Singh