रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में रणवीर सिंह की '83' को मिली स्टैंडिंग ओवेशन, देखें VIDEO

Ranveer Singh Film 83: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ’83’ (Film 83) का बुधवार (15 दिसंबर) को जेद्दा में आयोजित हुए रेड सी फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर किया गया है, जहां फिल्म को दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिली है. एक ट्विटर यूजर ने फिल्म द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त करते हुए एक वीडियो साझा किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Deepika Padokone) स्टारर फिल्म ’83’ के निर्देशक कबीर खान ने अपनी पत्नी मिनी माथुर के साथ हाल ही में चल रहे जेद्दा फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड अपीयरेंस दी.

पूर्व क्रिकेट दिग्गज कपिल देव और उनकी पत्नी रोमी के साथ सितारों ने फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जहां दर्शकों के लिए ’83’ की स्क्रीनिंग भी की गई थी. रिलायंस एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स द्वारा कबीर खान फिल्म्स प्रोडक्शन की 83 को पेश किया जाएगा. रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स की यह फिल्म 24 दिसंबर 2021 को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में 3डी में रिलीज होने वाली है.

Standing ovation and applauds at the end of the movie premier of 83 staring @RanveerOfficial and @deepikapadukone at the Red Sea Film Festival. Kudos to @kabirkhankk and team for the brilliant work. And the man himself Kapil Dev for his performance in 1983 pic.twitter.com/4a4uOSnJE6

— Helmifaisal (@mhelmifaisal) December 15, 2021