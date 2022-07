Video: शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में शामिल हुए दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, ऑडियंस के बीच किया डांस

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपने 37वें जन्मदिन से पहले पत्नी दीपिका पादुकोण और इन लॉज के साथ समय बिता रहे हैं. लंदन से आने के बाद, रणवीर, पत्नी दीपिका और उनके परिवार के साथ रहने के लिए अमेरिका पहुंच गए. रणवीर, दीपिका के पेरेंट्स और बहन अनीशा के साथ कैलिफोर्निया के सैन जोस में शंकर महादेवन के म्यूजिक इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने खूब धमाल मचाते हुए देखा गया. इस इवेंट से रणवीर-दीपिका की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

इन वायरल तस्वीरों और वीडियोज में पूरी पादुकोण फैमिली और रणवीर सिंह भारतीय एथनिक आउटफिट में नजर आए. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर इस ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद स्टनिंग लग रहे थे. उन्होंने न केवल कॉन्सर्ट में शिरकत की बल्कि रणवीर और दीपिका ने साथ में शंकर महादेवन के गाने पर ऑडियंस के बीच डांस भी किया.

वीडियो में, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के डांस को देख उनके आसपास मौजूद ऑडियंस उन्हें चीयर करते दिखीं और उनके साथ-साथ डांस करते हुए भी दिखी. कई लोग कपल की एक झलक पाने की कोशिश करते भी दिखे. जबकि कुछ अपने मोबाइल से दोनों के डांस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सेल्फी लेने की कोशिश करते भी दिखे.

The crowd sang happy birthday to Ranveer at the event. Deepika was singing along. His smile and gratitude ♥️#RanveerSingh #DeepikaPadukone pic.twitter.com/GGzhrPUoOb — sera (@ssuldier) July 3, 2022

ऑडियंस ने गाया रणवीर के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग

ऑडियंस रणवीर सिंह के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाते हुए नजर आई. रणवीर सिंह 6 जुलाई को अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. इसके अलावा रणवीर सिंह का एक वीडियो और वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में उन्हें शंकर महादेवन के साथ स्टेज पर देखा जा सकता है. शंकर रणवीर को कुछ परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं.

रणवीर सिंह को लगा सासु मां से डर

लेकिन रणवीर सिंह कहते हैं कि उन्हें वैसा करने परमिशन नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी सासु मां से बहुत डर रहा हूं, जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं है. यह सुनकर इवेंट में मौजूद लोग हंसने लगते हैं.

Tags: Deepika padukone, Ranveer Singh