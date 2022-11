अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सितारों की कतार में पहुंचे रणवीर सिंह, हासिल किया खास अवॉर्ड

मुंबई. अभिनेता रणवीर सिंह अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और ऊर्जा से भरे डांस स्टेप से ऑडियंस का दिल जीतने वाले रणवीर सिंह अब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे स्टार्स की सूची में शामिल हो गए हैं. रणवीर सिंह को मारकोच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में Etoile d’Or अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस खास मौके पर रणवीर सिंह अपने मल्हारी गाने पर डांस करके सभी का दिल जीत लिया.

अपनी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे रणवीर सिंह

मारकोच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह अपनी फिल्म के गाने मल्हारी पर जमकर नाचे. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस मौके पर रणवीर सिंह ने कहा यह सबसे डार्क समय है. जब मैं अपने आस-पास की दुनिया में देखता हूं तो दुख काफी करीब पाता हूं.

ऐसे में मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि लोगों को अपने एंटरटेनमेंट से खुश कर सकता हूं. मैं इस काम में अच्छा हूं और यही करता हूं. साथ ही रणवीर सिंह ने कहा कि मैं खुद को काफी खुशनसीब समझता हूं कि यही अवॉर्ड शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों को भी मिल चुका है. यह मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात की है.

“It’s an honour to receive the etoile d’or on such a grand platform. One of my idols Mr Shah Rukh Khan has also received the same award and when I was at the palace I saw a picture of him holding the same trophy. Filled with gratitude and truly overwhelmed today.” #RanveerSingh pic.twitter.com/RER2RMcTu1

— n🍁 (@WinterrPixie) November 12, 2022