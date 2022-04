रणवीर सिंह ने दिल्ली की वेडिंग पार्टी में दुल्हन संग मचाया धमाल, वीडियो देखकर बोले फैन- 'बाबा-बाबा...'

मुंबईः बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने बिंदास और एनर्जेटिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. रणवीर जहां भी जाते हैं, माहौल बना देते हैं. 83 स्टार को हाल ही में दिल्ली (Delhi) की एक शादी में देखा गया, जहां हर कोई उनका दीवाना हो गया. इस दौरान वह हमेशा की तरह अपने एनर्जेटिक अंदाज में नजर आए. वेडिंग फंक्शन से रणवीर सिंह के वीडियो सोशल मीडिया (Ranveer Singh Video) पर छाए हुए हैं. जिनमें उन्हें उनकी फिल्म ‘सिंबा’ (Simba) के ‘आंख मारे’ और दूसरे सॉन्ग्स पर डांस करते देखा जा सकता है. अपनी परफॉर्मेंस से रणवीर सिंह ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया.

रणवीर सिंह ने मेहमानों और दुल्हन के साथ जमकर डांस किया, जिसके वीडियो सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस अवसर के लिए, रणवीर ने ऑल ब्लैक सूट पहना था. जिसके साथ उन्होंने अपने सिग्नेचर ब्लैक सनग्लासेस को एक्सेसराइज किया था. इसके साथ उन्होंने स्लीक पोनीटेल बांधी थी. रणवीर सिंह के वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

