दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपने पति रणवीर स‍िंह (Ranveer Singh) और अपने पूरे परिवार के साथ इन दिनों अमेर‍िका में वेकेशन मना रही हैं. इसी वेकेशन के दौरान दीपिका और रणबीर जहां स‍िंगर शंकर महादेवन के कॉन्‍सर्ट में नाचते हुए नजर आए. इसके अलावा दीपिका और रणबीर कोंकणी सम्‍मेलन का भी ह‍िस्‍सा बने. सैन जोस में कोंकणी सम्‍मेलन के 10वें एडिशन में दीपिका को बतौर चीफ गेस्‍ट बनकर बुलाया गया. इस मौके पर दीपिका स्‍टेज पर अपनी बात रख रही थीं कि तभी रणवीर भी दीपिका के इस इंटरव्‍यू का हि‍स्‍सा बन गए और खुद के कोंकणी भाषा सीखने की बात की. लेकिन इसके लिए रणबीर ने जो कारण बताया, उसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

दीपिका के साथ स्‍टेज पर पहुंचे रणवीर ने कहा, ‘मुझे अभी कोंकणी भाषा समझ में आती है और उसका भी एक कारण है जो मैं आपको बताता हूं, क्‍योंकि मैं नहीं चाहता कि जब भविष्‍य में हमारे बच्‍चे होंगे तो उनकी मां मेरे बारे में कोंकणी में मेरे बच्‍चों से बता करे.’ रणवीर की ये बात सुनकर यहां बैठे सभी लोग हंसने लगे.

इसके बाद आगे दीपिका पादुकोण बताती हैं, ‘हां एक बार इन्‍होंने मुझे आकर कहा, ‘बेबी मैं कोंकणी सीखना चाहता हूं.’ तो मुझे लगा ये क‍ितनी अच्‍छी बात है. मैं भी स‍िंधी सीखूंगी, हालांकि इन्‍हें स‍िंधी नहीं आती. तब ये बातों-बातों में मुझे पता चला कि ये भाषा सीखने के बारे में नहीं है. बल्कि ये इस बारे में है कि कहीं मैं बच्‍चों को इनके ख‍िलाफ न कर दूं.’ दीप‍िका और रणबीर की ये बात सुनकर सभी खूब हंसने लगे.

सिलिकॉन वैली के केंद्र में आयोजित तीन दिन के इस इवेंट में प्रदर्शनों, म्यूजिक शोज, सेमिनार्स, फूड और काम के साथ साथ कोंकणी कल्चर की विरासत को सेलिब्रेट किया गया. इस इवेंट में दीपिका के साथ उनका परिवार यानी प‍िता प्रकाश पादुकोण, मां उजाला पादुकोण और उनकी बहन अनीषा पादुकोण भी मौजूद थे. इसी इवेंट की शुरुआत शंकर महादेवन की परफॉर्मेंस के साथ हुई थी.

“ I am in a position where I can understand Konkani but there is a reason why , it’s because when we do have children I don’t want their mother to speak to them in Konkan without me understanding”- Ranveer

