VIDEO: रश्मिका मंदाना संग 'सामी सामी' पर थिरके सलमान खान, वीडियो देख फैंस हुए गदगद

सलमान खान (Salman Khan) अपने एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट डॉक्यू-सीरीज ‘बियॉन्ड द स्टार’ से सबको हैरान करने वाले हैं. इसके अलावा वह फिल्म टाइगर-3 और भाईजान को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में सलमान रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) संग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना साउथ की बड़ी स्टार हैं. वह फिल्म ‘पुष्पा’ के लिए फेमस हैं. रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश के रूप में दर्शकों पर राज करती हैं. इसके साथ ही वह जल्द ही बॉलीवुड में कमद रखने वाली है. अब सलमान के साथ उनका वीडियो देख दोनों सितारों के फैंस खुश हो गए हैं.

दरअसल, रश्मिका मंदाना ने 28 सितंबर को मुंबई में ‘लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स’ में शिरकत की. इस अवार्ड इवेंट के दौरान रश्मिका ने बॉलीवुड के ‘दबंग’ स्टार सलमान खान के साथ स्टेज साझा किया. इसके साथ ही उन्हें अवार्ड भी दिया गया. इवेंट में उन्हें सलमान खान के हाथों ही अवार्ड मिला. ऐसे में जब दोनों सितारों को एक-दूसरे का साथ मिला तो दोनों डांस करने लगे. इवेंट के दौरान दोनों ‘पुष्पा’ के फेमस गाने ‘सामी सामी’ पर डांस कर दर्शकों का दिल जीत लिया.

Megastar #SalmanKhan Presenting youth icon award to Super talented #RashmikaMandanna

Also shook a leg with her on Saami Saami song from #Pushpa Movie.pic.twitter.com/bMfNqaSEnN

— BALLU #TIGER3 (@LegendIsBallu) September 29, 2022