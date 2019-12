रवीना-फराह ने कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसिया से मांगी माफी, शेयर की तस्वीरें

I’m extremely saddened that some sentiments have been inadvertently hurt by a recent episode of my show. I respect all religions, n it would never be my intention 2disrespect any.On behalf of the entire team, Raveena Tandon, Bharti Singh and Myself.. we do sincerely apologise. — Farah Khan (@TheFarahKhan) December 27, 2019

Please do watch this link. I haven't said a word that can be interpreted as an insult to any religion. The three of us (Farah Khan, Bharti Singh and I) never intended to offend anyone, but in case we did, my most sincere apologies to those who were hurt. https://t.co/tT2IONqdKI

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) December 26, 2019



To Err is human.. to Forgive Divine.. Thank you YOUR EMINENCE CARDINAL OSWALD GRACIOUS for meeting us n accepting our heartfelt apologies and putting this unfortunate matter to rest. Frm all of us thank you also @allwynsaldanha for making this happen. 🙏🏻 pic.twitter.com/bkC8AIDZ2V

— Farah Khan (@TheFarahKhan) December 30, 2019



Blessed to get blessings from YOUR EMININCE CARDINAL OSWALD GRACIOUS.. whatever the circumstances , was fortunate to meet such a kind and pure soul. pic.twitter.com/kj6J731X7M

— Farah Khan (@TheFarahKhan) December 30, 2019

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon), निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) और कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) की मुश्किलें साल के जाते-जाते तब ज्यादा बढ़ गईं, जब तीनों पर ईसाई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. मामले को बढ़ता देख रवीना और फराह ने अपने ट्वीट (Tweet) करके माफी भी मांगी थी. अब दोनों ने इस मामले पर कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसिया ( Cardinal Oswald Gracious) से माफी मांगी है. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के लिए ईसाई समुदाय के लोग तीनों फिल्मी हस्तियों का विरोध किया है.निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फराह खान ने लिखा, 'उनकी महानता है कि कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसिया हमसे मिले. हमने माफी मांगी और उनसे हमारी गलती को माफ करने के लिए कहा और उन्होंने बहुत विनम्रता से हमारी माफी स्वीकार कर ली. उन्होंने इस मामले को समाप्त करने के लिए हमारी ओर से एक बयान भी जारी किया.'जानकारी के मुताबिक, भारती सिंह इस वक्त देश से बाहर हैं, इसलिए वह फराह खान और रवीना टंडन के साथ कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसिया से मिलने जा सकी. उन्होंने माफी पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है.कार्डिनल ओसवाल्ड ने भी अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, 'फराह और रवीना ने मुझसे मुलाकात के दौरान अपनी गलती स्वीकार कर ली है और हमारी तरफ से उन्हें माफ कर दिया है. भारती सिंह का माफी पत्र मुझे मिला है. मैं उनकी माफी स्वीकार करता हूं. मैं इस मामले को बंद करने के लिए कहता हूं.'आपको बता दें कि अमृतसर और फिरोजपुर में इन्हीं आरोपों पर रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. फिरोजपुर में कंबोज नगर के एक व्यक्ति की शिकायत पर आईपीसी की धारा 295 ए (जानबूझकर या दुर्भावनापूर्वक किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अनादर करना) के तहत इन हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई.