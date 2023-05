Akshay-Raveena Video: ब्रेकअप के बाद पहली बार रवीना टंडन संग दिखे अक्षय कुमार, चेहरे पर छाई 24 कैरेट की मुस्कान

नई दिल्ली. रवीना टंडन (Raveena Tandon) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से साफ है कि दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं. इन दोनों सितारों को एक लंबे अरसे के बाद एक साथ देख फैंस भी काफी खुश हैं.

गजब बात ये है कि अवॉर्ड शो में अक्षय कुमार को ‘स्टाइल हॉल ऑफ फेम’ के अवॉर्ड से नवाजा गया. इस अवार्ड को खुद रवीना टंडन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये अवॉर्ड अपने हाथों से दिया. इसके अलावा रवीना ने अक्षय की जमकर तारीफें भी कीं. इस दौरान दोनों के चेहरे पर 24 कैरेट की स्माइल देखा जा सकता है.

आपको बता दें कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार के प्यार चर्चे बॉलीवुड में खूब हुआ करते थे. दोनों शादी भी करना चाहते थे. फिल्म ‘मोहरा’ के सेट पर एक-दूसरे को दिल दे बैठे थे. दोनों की सगाई भी हो चुकी थी. हालांकि इनकी शादी नहीं हो पाई और इनका ब्रेकअप हो गया था. अक्षय से मिले धोखे को रवीना टंडन कभी नहीं भूलती. वह अक्सर अक्षय से मिले धोखे को लेकर बातें करती हैं. लोग अपनी जिंदगी में तलाक या ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ जाते हैं, पर रवीना अक्सर अपने दर्द को सबके सामने बयां कर अक्षय पर धोखा देने का आरोप लगा चुकी हैं. ब्रेकअप के बाद दोनों को कभी न किसी फिल्म में देखा गया और ना किसी फंक्शन में ही देखा गया. ये पहली बार है जब दोनों साथ आए हैं.

VIDEO : The blockbuster duo of @akshaykumar and @TandonRaveena are indeed FOREVER TRUE BLUE ROCKSTARS 🙂#AkshayKumar #AkshayKumar pic.twitter.com/YG6D1InsMV

— Akshay Kumar FG (@AKFansGroup) May 7, 2023