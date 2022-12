Tiger Video Controversy: रवीना टंडन ने नहीं तोड़े जंगल के नियम! बोलीं- 'हम टूरिज्म पथ पर थे'

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों विवादों में घिर हुई हैं. दरअसल, रवीना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी में एंजॉय करती हुई नजर आ रही थीं. सफारी के दौरान उनकी जीप टाइगर के काफी करीब दिखाई दे रही हैं. इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया. हालांकि अब रवीना ने इस पर रिएक्ट किया. साथ ही उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि जिस गाड़ी से वो घूम रही थीं, वो वन विभाग की लाइसेंस गाड़ी थी और इसमें उनके साथ गाइड और ड्राइवर भी मौजूद थे.

रवीना ने अपने पहले ट्वीट में एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के क्लिप शेयर किए और उसके कैप्शन में लिखा, “एक टाइगर डिप्टी रेंजर की मोटरसाइकिल के पास आ गया था. कोई ये नहीं बता सकता है कि टाइगर कब और कैसे रिएक्ट करेगा. ये वन विभाग की लाइसेंस गाड़ी है, इसमें उनके गाइड और ड्राइवर होते हैं. जो इतने ट्रेंड होते हैं कि उन्हें बाउंड्री और कानून का पता होता है.”

रवीना टंडन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, “टाइगर्स जहां घूमते हैं, वहां के राजा होते हैं. हम उन्हें चुपचाप देखते हैं. कोई अचानक हरकत उन्हें चौंका भी सकती है. रवीना ने तीसरे ट्वीट में लिखा, ‘हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने अचानक कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि शांत बैठे और हमने बाघिन को आगे बढ़ते हुए देखा.”

#satpuratigerreserve .@News18MP reports.A tiger gets close to the deputy rangers bike. One can never predict when and how tigers will react. It’s the Forest Department licensed vehicle,with their guides and drivers who are trained to know their boundaries and legalities. pic.twitter.com/mTuGLSVPER

