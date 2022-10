बादशाह-रफ्तार नहीं, अशोक कुमार थे देश के पहले रैपर! रवीना टंडन ने अनसीन VIDEO में दिखाया दादा मुनि का रैप ट्रैक

मुंबई. बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह समेत देश में कई पॉपुलर रैपर हैं. पहले म्यूजिक एल्बम और बाद में फिल्मों रैप का चलन बढ़ा है. ऑडियंस इसे खूब पसंद करती हैं. रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी की ‘गल्ली बॉय’ ने रैप को बढ़ावा दिया है. फैंस भले ही बादशाह, रफ्तार, जैसे रैपर्स को खूब पसंद करती हो, लेकिन एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने नजरों में इनसे बड़ा और देश का पहला रैपर कोई और है. हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में और भारतीय सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगे.

इस खबर की फोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे हम किस की बात कर रहे हैं. जी हां, हम बात कर रहे दिवंगत अशोक कुमार (Ashok Kumar Video) की. अशोक कुमार दिग्गज एक्टर होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर भी थे. उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए हैं. उनका गाया हुआ आज ‘रेलगाड़ी छुक छुक छुक’ आज भी लाखों लोग गुनगुनाते हैं. साल 1968 में आई फिल्म ‘आशीर्वाद’ में बच्चों और अशोक कुमार पर फिल्माया यह गाना आजकल के बच्चे भी देखना पसंद करते हैं.

इस बीच, रवीना टंडन ने अशोक कुमार को याद किया और उनका एक पुराना और अनदेखा वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है. इस वीडियो मे अशोक कुमार एक इवेंट में ‘रेलगाड़ी छुक छुक छुक’ रैप गाते हुए दिख रहे हैं. हालांकि इस रैप में वह उस दौर की व्यवस्था और रुपए के गिरते भाव के बारे में भी बता रहे हैं. उनके बगल में म्यूजिशियन खड़े हैं. 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में दादा मुनि को एक ही सांस में गाते हुए देखा जा सकता है. बता दें कि अशोक कुमार को लोग प्यार से दादा मुनि कहते हैं.

Really brought back memories of our childhood. The first ever Rapper /Rap track #ashokkumarji #legends #dadamoni #indianfilmindustry #greats pic.twitter.com/wlud5CIaem

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) October 30, 2022