माथे पर टीका, सिर पर दुपट्टा लिए काशी पहुंचीं रवीना टंडन... किए गंगा दर्शन, बोलीं- 'इससे ज्यादा दिव्य कुछ नहीं'

मुंबईः सारा अली खान (Sara Ali Khan) से लेकर अजय देवगन तक महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2023) पर भोलेनाथ की भक्ति में डूबे दिखे. कई ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस पावन अवसर की बधाई भी दी, वहीं कई सितारे भोलेनाथ के दर्शन के लिए उनकी नगरी पहुंच गए. महाशिवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) भी काशी पहुंचीं, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई. बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद रवीना ने शाम के समय नाव में बैठकर गंगा आरती देखी और ट्विटर पर इसकी झलक भी साझा की. रवीना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं.

फोटो शेयर करते हुए रवीना टंडन ने बेहद खूबसूरत कैप्शन भी लिखा- ‘इससे अधिक सुंदर और दिव्य कुछ भी नहीं हो सकता. #महाशिवरात्रि रात की मेरी पसंदीदा तस्वीर.’ ट्विटर पर यूजर रवीना टंडन की इन तस्वीरों पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. रवीना के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ यूजर्स ने जहां उन्हें महाशिवरात्रि की बधाई दी तो कुछ ने उनकी तस्वीरों और काशी की तारीफ की.

रवीना टंडन ने सिर्फ काशी की तस्वीरें ही शेयर नहीं कीं, गंगा आरती का वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें पूरे घाट में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले दिनों रवीना टंडन साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आई थीं. फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया. खासकर एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका लहजा और सादगी खूब पसंद की गई.

Nothing more Divine and beautiful 🙏🏻🕉️🙏🏻 #mahashivratri the first being my favourite picture of the night. #dusktodawn pic.twitter.com/ChKHF8eB4R

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) February 18, 2023