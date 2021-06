साल 2020 में सबसे ज्‍यादा चर्चा में रहीं एक्‍ट्रेस र‍िया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) 'द टाइम्‍स 50 मोस्‍ट ड‍िजायरेबल वुमेन 2020 (The Times 50 Most Desirable Women 2020) की ल‍िस्‍ट में टॉप पर रही हैं. र‍िया ने इस ल‍िस्‍ट में द‍िशा पाटनी (Disha Patani), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) जैसी एक्‍ट्रेसेस को पीछे छोड़ा है. बता दें कि तीन द‍िन पहले The Times 50 Most Desirable Men 2020 की ल‍िस्‍ट में द‍िवंगत एक्‍टर सुशांत स‍िंह राजपूत टॉप पॉजीशन पर रहे हैं.



बता दें कि 28 साल की एक्‍ट्रेस र‍िया चक्रवर्ती को सुशांत स‍िंह राजपूत के परिवार की श‍िकायत के बात ड्रग्‍स केस में ग‍िरफ्तार क‍िया गया था. र‍िया इस सयम जमानत पर हैं. टाइम्‍स की इस ल‍िस्‍ट में अलग-अलग क्षेत्र से जुड़ी 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को फीचर क‍िया जाता है. इस ल‍िस्‍ट में उन महिलाओं को फीचर क‍िया जाता है जो प‍िछले एक साल में अपने कामों से चर्चा में रही हैं और उन्‍होंने लोगों के द‍िल जीते हैं. ये रैंकिंग लोगों द्वारा ऑनलाइन वोट के जरिए और इंटरनल जूरी के वोट के आधार पर तय की जाती है.



(फोटो साभार : rhea_chakraborty/Instagram)

प‍िछले साल र‍िया चक्रवर्ती सबसे ज्‍यादा चर्चित एक्‍ट्रेस रही हैं, हालांकि वह ज‍िस वजह से चर्चाओं में थीं वो इससे पहले क‍िसी ने कल्‍पना भी नहीं की थी. र‍िया चक्रवर्ती ने जहां एक तरफ अपने 'बॉयफ्रेंड' सुशांत स‍िंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी. वहीं कुछ द‍िन बात सुशांत के पिता ने र‍िया पर ही पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी करने और सुशांत को मौत के लिए उकसाने का इल्‍जाम लगाया था. स‍िर्फ कानूनी मामलों में ही नहीं, इस पूरे मामले में र‍िया चक्रवर्ती महीनों तक मीडिया के ट्रायल का भी श‍िकार होती रही हैं.र‍िया के बाद इस ल‍िस्‍ट में म‍िस यून‍िवर्स 2020 की तीसरी रनरअप रहीं एडलाइन कैस्टेलिनो और तीसरे नंबर पर एक्‍ट्रेस द‍िशा पाटनी रही हैं. इसके बाद चौथे नंबर पर क‍ियारा आडवाणी, 5वें नंबर पर दीप‍िका पादुकोण, छठे नंबर पर कैटरीना कैफ, 7वें नंबर पर जैकलीन, 8वें नंबर पर अनुप्र‍िया गोयंका, 9वें नंबर पर रूही स‍िंह और 10वें नंबर पर आवृति चौधरी रही हैं.







50 महिलाओं की इस ल‍िस्‍ट में अनुजा जोशी, श्रेया चौधरी, शहनाज ग‍िल, त्र‍िधा चौधरी, अलाया एफ, कल्‍याणी प्र‍ियदर्शनी जैसे नए चेहरे भी शामिल हैं.