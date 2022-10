Richa Chadha Weds Ali Fazal: ऋचा चड्ढा और अली फजल ने संगीत पर खूब की मस्ती, LEAK हुआ INSIDE VIDEO

Richa Chadha Weds Ali Fazal: ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) और अली फजल (Ali Fazal) का प्री-वेडिंग फंक्शन जारी है. अपने हर फंक्शन में दोनों एक्टर्स जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों की फाइनली शादी हो रही हैं. जाहिर सी बात है ये पल और समय दोनों एक्टर्स की जिंदगी में बेहद खास और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है. ऋचा और अली ने अपने संगीत पर बॉलीवुड स्टाइल में डांस कर रंग जमा दिया. इस मौके का एक इनसाइड वीडियो लीक हुआ है, जिसका आप भी उठाइए लुत्फ.

‘रांझा-रांझा’ सॉन्ग पर ऋचा चड्ढा और अली फजल एक दूसरे के साथ जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. पेस्टल कलर के लहंगे में ऋचा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और ऑफ व्हाइट कुर्ते पायजामे में अली हैंडसम लग रहे हैं. दोनों ही जमकर बॉलीवुड स्टाइल में डांस करते हुए एक दूसरे के लिए प्यार जताते हुए खुश नजर आ रहे हैं.

ऋचा चड्ढा-अली फजल का मस्ती भरा डांस

इस इनसाइड वीडियो में देखिए ऋचा चड्ढा और अली फजल डांस करते हुए एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे हैं. दोनों अपने हर फंक्शन में खूब एंजॉय करते दिख रहे हैं.

Richa Chadha and Ali Fazal have their “Bollywood” style first dance at their sangeet #RichaChadha #alifazal pic.twitter.com/LKkd5YWcck

— Deepika Sharma (@IamDpika) October 3, 2022